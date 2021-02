“Culo de Cuscús”, el debut de Sandra Sabater (Ginebras)

El pasado jueves 18 de febrero, Sandra Sabater, la componente y guitarrista de Ginebras y Niña Polaca debutaba en solitario en el panorama musical con su proyecto en solitario: Grasias. El primer tema de esta nueva faceta de Sandra es Culo de Cuscús.

Bajo el sello discográfico Vanana Records, Sandra Sabater emprende esta carrera en solitario de la que solo conocemos este primer tema. Es una canción empoderadora y reivindicativa sobre el cuerpo de la mujer tan criticado en el día a día.

«En verdad, me da igual, estoy estupenda y fenomenal, no me digáis cuánta mierda tengo que tragar».

«Oye tú, este culo no se ha hecho con cuscús».

Asimismo, para acompañar la canción también ha lanzado un vídeo con la letra a Youtube. En él, vemos muchos fragmentos de vídeos de cuando la cantante era pequeña, y todos ellos, comiendo.

Siguiendo la línea de Ginebras y Niña Polaca, es una canción con ritmo que encajaría perfectamente en un festival. Del mismo modo, en la instrumental y en el estilo de la canción es inevitable ver influencias de los dos grupos a los que pertenece como guitarrista.

Esperemos que esta nueva faceta de la alicantina nos brinde muchísima música.

Os dejamos aquí con el vídeo y en enlace directo a Spotify: