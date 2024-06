Cults: Un viaje musical hacia “To the Ghosts” con su nuevo single «Left My Keys»

La escena musical alternativa de Nueva York vuelve a darnos interesantes frutos con el anuncio del quinto álbum de estudio de Cults, titulado To the Ghosts. La dupla, compuesta por Madeline Follin y Brian Oblivion, ha revelado su nuevo sencillo Left My Keys, una pieza que explora la nostalgia y el crecimiento personal.

Madeline comparte que Left My Keys es “sobre crecer y sentir que te estás quedando atrás”. La canción refleja una liberación de las preocupaciones juveniles y la aceptación de la comodidad en el presente. «Piensas que te estás perdiendo cosas y que no logras lo suficiente. Te haces un poco mayor y te das cuenta de que ya no te importa. Todas esas cosas que te preocupaban no importan. Te sientes cómodo donde estás. Es liberador dejar de lado la sensación de que necesitas ser parte de algo», afirman.

El álbum, co-producido por Cults y Shane Stoneback, y mezclado por John Congleton, promete ser una obra cinematográfica que perfecciona la visión del dúo. La gira norteamericana de Cults comenzará el 1 de agosto, incluyendo una parada en Lollapalooza y fechas abriendo para Vampire Weekend en otoño.

Tracklist de To the Ghosts

01 Crybaby

02 Left My Keys

03 Onions

04 Crystal

05 Leave Home

06 Eat It Cold

07 Honey

08 Knots

09 Behave

10 Open Water

11 Cells

12 You’re in Love With Yourself

13 Hung the Moon