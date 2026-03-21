Cycle celebran veinte años de carrera con “Trick the Night”, un regreso luminoso que inaugura una nueva etapa para la banda madrileña

Cycle están oficialmente de vuelta. La banda madrileña, una de las formaciones más influyentes del indie electrónico español de los dosmiles, abre una nueva era con “Trick the Night”, un single que marca el inicio de las celebraciones por su 20º aniversario y que adelanta el lanzamiento de su próximo disco, previsto para octubre bajo el sello Intromúsica. El tema, descrito como un corte de «electrónica luminosa, bailable y contundente«, recupera la esencia del grupo pero desde una perspectiva renovada, más colorista y orientada al pop envolvente.

“Trick the Night” funciona como una declaración de intenciones: teclados afilados, bajos marciales, sintetizadores atmosféricos y melodías arpegiadas que remiten al french touch y al electro galo de los 90. La canción construye un universo futurista repleto de destellos brillantes que atrapa desde la primera escucha y que, sin renunciar a la contundencia que siempre los ha definido, apuesta por un sonido más expansivo y emocional. Es un regreso que no mira atrás con nostalgia, sino con la energía de quien sabe que aún tiene mucho que decir.

Este lanzamiento llega acompañado de las primeras fechas de presentación: 25 de abril en Granada (Sala Aliatar) y 8 de mayo en Valencia (Sala Moon), dos conciertos que servirán como antesala del nuevo álbum. La banda, formada por David Kano, La China, Juanjo Reig y Carlos Ortega, afronta 2026 con una identidad artística más definida que nunca y con la ambición de consolidar su evolución hacia un pop electrónico más refinado.

El comunicado que acompaña al single recuerda también el peso histórico de Cycle: su irrupción en 2005 con Weak On The Rocks los convirtió en Banda Revelación del Año, iniciando una trayectoria que los llevó a festivales nacionales e internacionales y a colaborar con nombres como Ann Clark, Floren (Los Planetas), Luis Rodríguez (León Benavente) o Guille Mostaza. Tras celebrar en 2025 el 20º aniversario de su debut con una gira de entradas agotadas, “Trick the Night” confirma que la banda no solo vuelve, sino que lo hace con una visión renovada y un sonido preparado para conquistar a una nueva generación de oyentes.

Cycle: Electrónica afilada, actitud pop y una identidad que marcó a toda una generación

Desde su debut con Weak On The Rocks, Cycle se consolidaron como una de las propuestas más rompedoras del panorama español. Su mezcla de electrónica, pop, rock y una estética oscura pero elegante los convirtió en un referente inmediato. A lo largo de cinco álbumes, giras internacionales y colaboraciones con artistas clave de la escena, han mantenido una identidad única basada en la energía, la experimentación y un directo arrollador. Su capacidad para transformar la pista de baile en un espacio emocional y vibrante los ha mantenido en un lugar privilegiado dentro del pop electrónico nacional. Con su sexto álbum previsto para 2026 y el lanzamiento de “Trick the Night”, Cycle abren un capítulo que promete ser tan contundente como sofisticado, reafirmando su legado y su vigencia.

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