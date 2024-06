Cyndi Lauper: Un adiós a ritmo de pop

La icónica cantante Cyndi Lauper ha anunciado su gira de despedida, titulada Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour, que promete ser un emocionante adiós a los escenarios. La gira, que toma su nombre del éxito que la catapultó a la fama en 1983 con su álbum debut She’s So Unusual, comenzará el 18 de octubre en Montreal, Quebec, y concluirá el 5 de diciembre en Chicago, Illinois.

La gira incluirá paradas en ciudades como Londres, Glastonbury, Rio de Janeiro y Nueva York, culminando en el legendario Madison Square Garden. Además, los fans tendrán la oportunidad de conocer más sobre la vida y carrera de Lauper con el estreno del documental Let the Canary Sing, dirigido por Alison Ellwood, que se estrena en Estados Unidos y Canadá el 4 de junio.

Por si te animas a viajar para despedirte de la legendaria cantante, te dejamos todas las fechas a continuación: