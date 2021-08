Cypress Hill estrena una reedición digital de su álbum debut por su 30° aniversario

Disco reeditado: Cypress Hill

Artista: Cypress Hill

¿Por qué se publica ahora? Este año se cumple el 30° aniversario de la publicación del disco con el que Cypress Hill debutó en el año 1991.

¿Cuándo va a publicarse? La edición digital ya está disponible para coincidir con el mismo día en el que se publicó hace 30 años, el 13 de agosto. Para el boxset tendremos que esperar un poco más.

¿Qué incluye esta nueva reedición? La edición ampliada de Cypress Hill incluye una nueva versión de Stoned Is the Way of the Walk, una versión en español de Pigs y una ampliación de The Phuncky Feel One, así como un nuevo remix de Alchemist del disco How I Could Just Kill a Man.

En cuanto al boxset que están preparando para fans y coleccionistas, incluirá el álbum impreso en seis sencillos de vinilo de 7 “, un folleto de 80 páginas con notas, anécdotas, fotos y demás así como el relanzamiento, junto a Z2 Comics, de la novela gráfica Cypress Hill: Tres Equis.

Sobre “Cypress Hill“

Cypress Hill es el álbum de estudio debut del grupo de hip hop estadounidense Cypress Hill. Fue publicado el 13 de agosto de 1991 por Ruffhouse Records y Columbia Records.

Puedes escuchar la nueva versión por el 30° aniversario a continuación: