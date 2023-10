¿Daft Punk volverá a tocar en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Si eres fan de la música electrónica, seguro que te has emocionado al leer el titular. Y es que Daft Punk, el dúo francés formado por Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, podría reunirse para actuar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Será verdad o solo un rumor?

Recordemos que Daft Punk anunció su separación en febrero de 2021, después de casi 30 años de carrera. Durante ese tiempo, nos regalaron discos como Homework, Discovery, Human After All y Random Access Memories, y canciones como One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger, Get Lucky o Lose Yourself to Dance. También colaboraron con artistas como Pharrell Williams, Nile Rodgers, The Weeknd o Julian Casablancas.

Su influencia en la música electrónica y pop es indiscutible, y su estilo único y vanguardista los convirtió en un referente mundial. Por eso, muchos fans quedaron devastados cuando el dúo publicó un vídeo titulado Epilogue, en el que se despedían con una explosión en el desierto.

Pero ahora, hay una esperanza de que Daft Punk vuelva a tocar juntos. El director de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, Thomas Jolly, sugirió ayer (24 de octubre) en una entrevista en la radio francesa France Inter que el dúo electrónico haría un regreso para el evento.

“Daft Punk estaría muy feliz de formar parte de la ceremonia”, explicó (según sortiraparis). “No se puede no pensar en Daft Punk cuando se piensa en un escaparate internacional exitoso para un grupo francés. Bueno, mentí un poco sobre Daft Punk. Así que está hecho, no está bajo negociación. ¡Tenemos la noticia!”

Sin embargo, el director aclaró hoy (25 de octubre) en un comunicado oficial que la banda “no volvería para los Juegos Olímpicos” el año que viene. “Mis comentarios fueron confusos y generaron muchas expectativas”, escribió en Twitter (traducido del francés). “Debo aclarar: Después de discutir una posible presencia en la ceremonia, la decisión del grupo es no participar. Respeto esta decisión y pido disculpas por la ambigüedad de mis comentarios”.

Por otro lado, Le Parisien informa de que Daft Punk se reunió con el comité organizador de la ceremonia “hace varios meses”, pero nada se acordó formalmente. Jolly le dijo al medio: “Reunir a Daft Punk era obviamente una de las primeras ideas que tuve. Son extremadamente talentosos y tienen un gran aura internacional. Pero ¿quieren reformarse en el momento de un epílogo a su carrera, cuando anunciaron su separación con mucho cuidado?”

“Debemos respetar su historia. Su deseo artístico de seguir sus carreras cada uno por su cuenta es sagrado. Si deciden el día antes [de actuar], les encontraremos un lugar”.

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 tendrá lugar el viernes 26 de junio de un modo «audaz, original y único», ya que se celebrará en el corazón de la ciudad, a lo largo de su principal arteria, el Sena.

¿Qué te parece esta noticia? ¿Te gustaría ver a Daft Punk en los Juegos Olímpicos de París 2024?