Damien Jurado anuncia el lanzamiento de su nuevo disco para mayo

Damien Jurado dio a conocer que publicará este 14 de mayo su nuevo material discográfico que llevará por nombre The Monster Who Hated Pennsylvania con su sello Maraqopa Records, que creó recientemente. El álbum será el tercer lanzamiento en los últimos doce meses tras What’s New Tomboy y el EP Unissued», que vieron la luz en mayo y en octubre del año pasado, respectivamente…

El single con el que ha dado a conocer The Monster Who Hated Pennsylvania fue el tema Helena, que os dejamos a continuación. Sobre el trabajo, Jurado afirma haberse inspirado en discos como The Bells de Lou Reed y Ram de Paul McCartney. Además, él mismo trabajó en la producción de este material y con el respaldo por el multiinstrumentista Josh Gordon.

DAMIEN JURADO – HELENA

Os dejamos, finalmente, con el tracklist del nuevo disco de Damien Jurado:

01.- Helena.

02.- Tom.

03.- Dawn Pretend.

04.- Song For Langston Birch.

05.- Minnesota.

06.- Johnny Caravella.

07.- Joan.

08.- Hiding Ghost.

09.- Jennifer.

10.- Male Customer #1.