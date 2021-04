Damien Jurado desvela “Tom”, un nuevo single

Damien Jurado está de regreso en este 2021 y nosotros lo celebramos con mucha alegría. El prolífico artista, basado en el Estado de Washington, publica en este mes de mayo su decimoséptimo largo en su carrera.

Y es que The Monster Who Hated Pennsylvania está a la vuelta de la esquina. Producido por su propio sello Maraqopa Records, tiene fecha de salida el 14 de mayo. Compuesto por diez canciones, recoge la particular esencia del cantautor estadounidense, con una de las trayectorias más sólidas de este siglo.

Y este Tom, es uno de esos cortes que saben 100% a Damien Jurado. Plasma totalmente su identidad, su capacidad lírica y sonora. No hay giros radicales, pero sin duda, no queremos que nada cambie en este aspecto.

Aquí os dejamos el enlace para disfrutar de este magnífico nuevo avance:

Damien Jurado, de gira por España en otoño

Os recordamos que Jurado girará con su directo en noviembre de este año, pasando por Madrid (el día 10 de noviembre; Teatro Lara, ciclo American Autumn–SON Estrella Galicia), Valencia (el 11, La Rambleta), Alicante (el 12, Las Cigarreras) y Barcelona (el 14, Apolo). Su presencia también está programada para el 3 de julio en el Vida Festival (Vilanova i la Geltrú, Barcelona).

Nos encanta que siempre nos tenga en su agenda de visitas ya que de primera mano diré que es una experiencia única disfrutar de Damien en vivo.