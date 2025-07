Damon Albarn anuncia un nuevo álbum de Gorillaz en cuatro idiomas

Damon Albarn, líder de Gorillaz y Blur, ha compartido en una entrevista con The Sun que ha estado “increíblemente ocupado haciendo música”, revelando que el próximo álbum de Gorillaz, aún sin título, será cantado en cuatro idiomas. Según NME, este noveno álbum de la banda virtual, creada por Albarn y Jamie Hewlett, está en las etapas finales de producción tras su último lanzamiento, Cracker Island (2023). Albarn comentó: “Supongo que tendré que compartir algo de esto pronto. ¡Siempre hay una bolsa de basura llena de cosas que necesitan reciclarse!”. Hewlett confirmó en Instagram que el álbum está en camino, aunque posts en X y reportes de The Times indican que no llegará hasta 2026, a pesar de especulaciones previas de un lanzamiento en 2025.

Además, Gorillaz celebrará su 25º aniversario con un concierto único en el misterioso Pulse of Gaia Festival, que se celebrará en Madrid el 20 de septiembre de 2025 en un recinto aún sin confirmar al 100%. Por ahora, solo sabemos lo que nos indica la web de venta de entradas, que informa que se celebrará en la Universidad Autónoma de Madrid entre las 18 horas y las 3 de la madrugada, con estación de tren a 200 metros y que será «un espacio abierto, amplio y cómodo, perfecto para que miles de personas disfruten de una experiencia inolvidable».

Por el momento, este será su único concierto fuera del Reino Unido en 2025 en un espectáculo que promete un repaso por sus grandes éxitos con los icónicos visuales de Hewlett y la banda en directo liderada por Albarn. El álbum, que explora géneros como hip-hop, electrónica y art pop, podría incluir colaboraciones diversas, siguiendo la tradición de la banda.

Gorillaz: La banda virtual que revolucionó la música

Creada en 1998 por Damon Albarn y Jamie Hewlett en Londres, Gorillaz es una banda virtual con cuatro personajes ficticios: 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs. Albarn, el único miembro musical permanente, combina hip-hop, electrónica, dub y art pop, colaborando con artistas como De La Soul, Snoop Dogg, Lou Reed y Stevie Nicks. Su debut homónimo de 2001, con Clint Eastwood y 19-2000, vendió más de 7 millones de copias, ganándoles un lugar en el Guinness Book como la banda virtual más exitosa. Demon Days (2005), con Feel Good Inc., alcanzó seis veces platino en Reino Unido, mientras que Plastic Beach (2010) y Humanz (2017) exploraron temas ambientales y colaboraciones masivas. The Now Now (2018) y Song Machine, Season One (2020) mantuvieron su innovación, y Cracker Island (2023) fue nominado a un Grammy.

Con más de 25 millones de discos vendidos, Gorillaz ha encabezado festivales como Coachella y Glastonbury, y su universo animado, con videos de Hewlett, redefine la experiencia musical. Su concierto en Madrid el 20 de septiembre de 2025 en Pulse of Gaia y el próximo álbum en cuatro idiomas prometen consolidar su legado como pioneros de la música y la narrativa visual.

