Damon Albarn y Bad Bunny han grabado una canción para el próximo proyecto de Gorillaz

Damon Albarn ha confirmado que Bad Bunny protagonizará la próxima colaboración estrella de Gorillaz.

¿Cómo surge la colaboración?

Albarn y Bad Bunny se conocieron en Jamaica, donde grabaron este tema que encabezará el próximo proyecto de Gorillaz, inspirado en América Latina.

¿Cuándo podremos escucharlo?

Aún no está confirmado, ya que por el momento solamente sabemos que la canción ya está grabada, como explica el propio Albarn. “Todavía no sé cuándo saldrá, ni cómo lo vamos a lanzar, pero lo terminamos y es… sí, más o menos una canción de reguetón. Es Bad Bunny y Gorillaz”, asegura.

Y mientras tanto…

Recordemos que Albarn no está precisamente parado en estos momentos, sino que en noviembre publicará su nuevo álbum en solitario, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, inspirado en los paisajes de Islandia, y del que os dejamos el primer adelanto a continuación.