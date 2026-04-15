Dan Reynolds se lanza al gaming con «Last Flag» y firma una sorprendente banda sonora de inspiración setentera

El líder de Imagine Dragons, Dan Reynolds, acaba de dar un salto inesperado pero totalmente coherente con su historial de gamer confeso: el lanzamiento de Last Flag, un videojuego multijugador desarrollado junto a su hermano Mac desde el estudio independiente Night Street Games, acompañado por un álbum de diez canciones que funcionan como una carta de amor a los programas televisivos de los años 70. El proyecto, disponible ya en Steam y Epic Games Store, reinterpreta el clásico “Capture the Flag” con estética retro, espíritu competitivo y un punto de caos muy bien medido.

Reynolds no ha estado solo en la creación de la banda sonora. A su lado han trabajado el guitarrista de Imagine Dragons, Wayne Sermon, el compositor JT Daly y el cantante Marcos Issaak, dando forma a un conjunto de temas que, según la descripción oficial, “recrean con instrumentos y técnicas de grabación de época un universo sonoro que parece sacado de un concurso televisivo de los 70, no de un shooter de 2026”. Entre los cortes destacan la intensidad dramática de “Blood of My Blood” y el ambiente casi onírico de “Fex TV Theme”, piezas que buscan acompañar la acción del juego con un toque inesperadamente cinematográfico.

Para celebrar el lanzamiento, Reynolds también ha liberado doce maquetas originales que muestran el proceso creativo detrás del proyecto, una rareza que encantará a quienes siguen de cerca su faceta más experimental. No es la primera vez que el músico se cruza con el mundo del videojuego: desde su recordada actuación junto a Koji Kondo interpretando un medley de The Legend of Zelda hasta las colaboraciones del grupo con Starfield, League of Legends o la serie Arcane, su vínculo con la cultura gamer es tan natural como evidente.

Según Mac Reynolds, la idea de Last Flag nace de las partidas nocturnas de “capturar la bandera” que ambos jugaban de niños. “Es más un juego de esconderse, de estrategia y de engañar al rival. La parte shooter viene después”, explica, subrayando que no hace falta ser un experto en disparos para disfrutarlo. Una declaración de intenciones que encaja con la filosofía del estudio: diversión por encima de la complejidad técnica.

Dan Reynolds y la historia de un artista que convirtió sus obsesiones en éxitos planetarios

La trayectoria de Dan Reynolds al frente de Imagine Dragons ha sido una de las más influyentes del pop-rock del siglo XXI. Desde su debut con Night Visions (2012), que incluía éxitos globales como “Radioactive” o “Demons”, la banda ha encadenado discos superventas como Smoke + Mirrors (2015), Evolve (2017), Origins (2018) y Mercury – Acts 1 & 2 (2021-2022). Su sonido, mezcla de épica pop, electrónica accesible y estribillos diseñados para estadios, les ha convertido en un fenómeno global. Reynolds, además, ha destacado por su activismo social y su interés por proyectos paralelos que amplían su perfil creativo, desde colaboraciones audiovisuales hasta incursiones en el mundo del videojuego como Last Flag, que confirma su voluntad de seguir explorando nuevos lenguajes sin perder su sello personal.

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