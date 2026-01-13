Dan Snaith juega con contrastes en los nuevos adelantos de su próximo álbum como Daphni

El productor canadiense Dan Snaith, más conocido por su alias más bailable Daphni (u otras veces como Caribou), continúa desvelando piezas de Butterfly, el álbum que publicará el 6 de febrero de 2026 a través de Jiaolong. Desde hace meses viene ofreciendo adelantos en forma de singles —Waiting So Long, Sad Piano House, Eleven, Josephine— y ahora suma dos nuevas pistas que amplían el mapa emocional del disco: Good Night Baby y Talk To Me.

Ambas canciones llegan con una explicación del propio Snaith, que reconoce que Good Night Baby nació como un tema casi percusivo, minimalista, pero terminó transformándose en un corte expansivo, cálido y “sentimental”, como él mismo lo describe, cargado de texturas afectivas y pensado para abrazar a la pista de baile. En el extremo opuesto se sitúa Talk To Me, una producción desnuda, sostenida por bajos modulados, voces y una melodía sintética ocasional, que demuestra que Daphni también sabe cuándo frenar y dejar respirar al sonido. La dualidad no es casual: Butterfly se presenta como un álbum de 16 temas que juega con identidades, velocidades y estados de ánimo, algo que ya habían adelantado medios como The Quietus al destacar cómo Snaith está acercando más que nunca los universos de Caribou y Daphni en esta etapa.

Incluso, como señalaron recientemente desde Pitchfork con declaraciones del propio artista sobre Waiting So Long, se trataba de la primera vez que incorporaba su propia voz en un tema firmado como Daphni, un gesto que él mismo definió como “como si Daphni hubiera sampleado a Caribou”. Todo apunta a que Butterfly será un trabajo que difumina fronteras más que nunca.

La metamorfosis sonora de Dan Snaith entre Caribou y Daphni

Matemático de formación y músico por vocación, Dan Snaith ha construido una carrera que se mueve entre identidades sin perder coherencia artística. Bajo el nombre de Caribou, ha firmado algunos de los discos más influyentes del pop electrónico contemporáneo, como Swim (2010), Our Love (2014) o Suddenly (2020), trabajos que combinan sensibilidad melódica, producción detallista y una aproximación emocional al dance. Pero es con Daphni donde Snaith libera su faceta más clubbing, más directa y orientada al DJ set. Desde Jiaolong (2012) hasta Cherry (2022), su catálogo como Daphni ha sido un laboratorio de ritmos hipnóticos, grooves repetitivos y exploraciones que funcionan tanto en un club pequeño como en un festival al aire libre.

La discografía de Daphni se ha caracterizado por su espontaneidad: muchos de sus temas nacen de ideas concebidas para sesiones de DJ, algo que el propio Snaith ha reconocido en repetidas ocasiones. Jiaolong marcó el inicio de esta identidad paralela, con un sonido crudo y orgánico que contrastaba con la sofisticación de Caribou. Joli Mai (2017) consolidó su reputación como productor de club con visión propia, mientras que Cherry (2022) mostró un enfoque más juguetón y melódico. Ahora, con Butterfly, Snaith parece dispuesto a unir ambos mundos: la presencia vocal en Waiting So Long, la mezcla de texturas densas y minimalismo en los nuevos adelantos, y la amplitud estilística del tracklist apuntan a un álbum que podría redefinir la relación entre sus dos alias. Si algo ha demostrado Snaith a lo largo de su carrera es que no teme reinventarse, y Butterfly promete ser otro capítulo decisivo en esa evolución.

