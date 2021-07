“Dangerous”, nuevo adelanto de Hard Feelings (Joe Goddard + Amy Douglas)

Hace ya unas semanas que os presentamos Hard Feelings, el proyecto conjunto de Joe Goddard de Hot Chip y la compositora neoyorquina Amy Douglas, que ahora vuelven con noticias frescas y es su álbum debut homónimo llegará el 5 de noviembre a través de Domino Records.

Tras Holding On Too Long, su single debut, llega ahora otro adelanto titulado Dangerous, que según sus autores, no podría tener mejor nombre. “Dangerous “se llama así acertadamente: es un tema escurridizo, sexy y empapado en la bondad del hip-hop. De todas las pistas de este LP, esta es una en la que Joe y yo trabajamos al revés. Normalmente, nuestro método de trabajo es que escribo melodías y letras para sus increíbles producciones. Aquí, sin embargo, hay una vieja canción mía resucitada, que incorporé a la mezcla, y la increíble producción con bajos contundentes de Joe hace que toda la canción suene como nueva. También nos mostró a Joe y a mí que realmente no hay absolutamente ningún método por el cual no podamos, aparentemente y rápidamente, encontrar estos temazos. ¡Escribimos por telepatía!”

Ahora, queda que podáis escuchar este Dangerous y deis vuestro veredito: