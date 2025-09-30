Daniel Ek deja el timón de Spotify mientras crecen las críticas por su visión empresarial

Daniel Ek, fundador y CEO de Spotify, ha anunciado que dejará su cargo como director ejecutivo el próximo 1 de enero de 2026 para asumir el rol de presidente ejecutivo. Tras dos décadas al frente de la plataforma que revolucionó el consumo musical, Ek cede el liderazgo a los actuales copresidentes Alex Norström y Gustav Söderström, quienes asumirán como co-CEOs. El cambio se produce en medio de una creciente presión por parte de artistas y usuarios, que critican duramente las decisiones empresariales del sueco, especialmente su inversión en tecnología militar y la política de monetización de la plataforma.

La controversia se intensificó este verano cuando se supo que Prima Materia, la firma de inversión de Ek, lideró una ronda de financiación de 600 millones de euros para Helsing, una empresa alemana especializada en drones y software militar. Esta vinculación con la industria armamentística provocó una ola de boicots por parte de artistas como King Gizzard & The Lizard Wizard, Xiu Xiu, Deerhoof y Wu Lyf, quienes retiraron su música de Spotify como protesta. A esto se suma el descontento por la política de desmonetización de canciones con menos de 1.000 reproducciones, implementada en abril de 2024, que ha sido señalada como una barrera para artistas emergentes.

Las críticas también se han centrado en los comentarios de Ek sobre el “coste cercano a cero” de crear contenido, lo que fue interpretado como una falta de respeto hacia el trabajo artístico. Figuras como Kate Nash, Trent Reznor y James Blake han denunciado públicamente el modelo de negocio de Spotify, que genera beneficios millonarios mientras los músicos reciben pagos ínfimos por reproducción. En paralelo, el despido del 17% de la plantilla global en diciembre de 2024 ha dejado en evidencia una estrategia de eficiencia que, según el propio Ek, tuvo más impacto negativo del esperado.

Con este cambio de liderazgo, Spotify se enfrenta a una encrucijada: redefinir su relación con los creadores o seguir apostando por una visión corporativa que prioriza la rentabilidad sobre la sostenibilidad artística. El futuro de la plataforma dependerá de cómo sus nuevos líderes gestionen esta tensión creciente entre innovación tecnológica y justicia creativa.

