Daniel Platzman deja Imagine Dragons para centrarse en la composición de bandas sonoras

Daniel Platzman, baterista de Imagine Dragons desde 2011, ha anunciado su salida de la banda. En un mensaje en redes sociales, Platzman expresó su gratitud a los fans por su apoyo incondicional y compartió que se dedicará a su mayor pasión: la composición de bandas sonoras y música para películas. Aunque no se ha anunciado su reemplazo, los miembros de la banda han mostrado su apoyo a Platzman, indicando que no hay resentimientos en su partida.

Platzman ha sido parte integral de Imagine Dragons, participando en cinco de los seis álbumes de la banda. Su salida coincide con el reciente lanzamiento del álbum LOOM, que incluye canciones como Wake Up, Nice To Meet You y Eyes Closed. Sin embargo, Platzman no está acreditado en este último trabajo.

La banda sigue adelante mientras Platzman se embarca en nuevos proyectos creativos. ¿Quién será su sustituto?