Danny L Harle prepara su gran salto con «Cerulean»

El productor británico Danny L Harle ha decidido que 2025 sea el año de su consolidación definitiva. Tras el impacto de Harlecore en 2021, ahora anuncia Cerulean, un álbum que él mismo define como su verdadero debut de estudio. El disco verá la luz el 13 de febrero a través de XL Recordings y llega cargado de colaboraciones de lujo: Caroline Polachek, PinkPantheress, Clairo, Julia Michaels, Oklou, MNEK y más. La carta de presentación es Crystallise My Tears, un tema en el que Oklou aporta una interpretación etérea y MNEK se adentra en un registro house emocional y expansivo.

El propio Harle ha explicado que las influencias detrás de este trabajo son tan diversas como el cine de Andrei Tarkovsky (Stalker), la ópera minimalista de Philip Glass (Einstein on the Beach) y el universo oscuro de la saga Dark Souls. Esa mezcla de referencias apunta a un álbum ambicioso, con vocación de trascender la pista de baile y situarse en un terreno más conceptual. Los adelantos previos, Starlight junto a PinkPantheress y Azimuth con Caroline Polachek, ya mostraban un sonido expansivo, melódico y con un pie en la experimentación pop.

Según medios como Pitchfork y NME, Cerulean se perfila como el proyecto más completo de Harle hasta la fecha, un paso adelante respecto a la estética rave y maximalista de Harlecore. Mientras aquel disco funcionaba como una especie de videojuego sonoro con personajes ficticios, Cerulean parece buscar un relato más personal y emocional, sin perder la energía que caracteriza a su producción. La lista de temas incluye piezas como Noctilucence, Facing Away con Clairo, Raft in the Sea con Julia Michaels y On & On junto a Caroline Polachek, confirmando que Harle ha reunido a algunas de las voces más influyentes del pop alternativo actual.

En definitiva, Cerulean promete ser un álbum que combine la sensibilidad pop con la ambición artística, un trabajo que podría situar a Danny L Harle en la primera línea de productores que marcan tendencia en la música contemporánea.

De PC Music al presente: la trayectoria de Danny L Harle

La carrera de Danny L Harle está íntimamente ligada al colectivo PC Music, el sello londinense que revolucionó la electrónica pop a mediados de la década de 2010. Allí compartió espacio con figuras como A. G. Cook, SOPHIE y GFOTY, convirtiéndose en uno de los arquitectos del sonido hiperpop. Su primer gran éxito llegó con el single Broken Flowers en 2014, un tema que capturaba la estética brillante y artificial del sello y que lo situó en el radar de la crítica especializada. A partir de ahí, Harle comenzó a colaborar con artistas de distintos ámbitos, desde Charli XCX hasta Caroline Polachek, consolidando su reputación como productor versátil y visionario.

En 2021 lanzó Harlecore, un proyecto singular que funcionaba como un universo paralelo poblado por avatares ficticios —DJ Danny, MC Boing, DJ Mayhem y DJ Ocean—, cada uno con su propio estilo musical. El álbum fue recibido como una propuesta arriesgada y conceptual, que mezclaba trance, hardcore y pop en un formato casi narrativo. Aunque algunos críticos lo vieron como un experimento excesivo, otros destacaron su capacidad para expandir los límites del pop electrónico. Entre tanto, Harle siguió trabajando como productor para artistas de renombre: su colaboración con Caroline Polachek en Pang (2019) fue clave para definir el sonido del disco, y su trabajo con Charli XCX en temas como After the Afterparty reforzó su perfil internacional.

Ahora, con Cerulean, Harle parece dispuesto a dejar atrás la etiqueta de productor de nicho para situarse en un plano más amplio. La presencia de voces como PinkPantheress y Clairo demuestra su capacidad para conectar con la nueva generación de artistas pop, mientras que su alianza con MNEK lo acerca a la tradición del house británico. Su discografía, aunque breve en número de álbumes, refleja una evolución constante: de los experimentos hiperpop iniciales a un sonido más maduro y emocional. Todo indica que Cerulean será el punto de inflexión que confirme a Danny L Harle como uno de los productores más influyentes de su generación.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.