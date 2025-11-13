Daphni regresa con «Butterfly» y un juego de identidades sonoras

El productor canadiense Dan Snaith, conocido por su alias Caribou, vuelve a ponerse la máscara de Daphni para anunciar Butterfly, su primer álbum en cuatro años. El disco verá la luz el 6 de febrero de 2026 a través de su propio sello Jiaolong y llega acompañado de dos adelantos: Waiting So Long y Lucky. La primera es especialmente significativa porque, por primera vez, Snaith incorpora su voz en un tema de Daphni, creando un curioso puente entre sus dos universos musicales. “Fue como si Daphni hubiera sampleado a Caribou”, explicó en declaraciones recogidas por Pitchfork, subrayando que no se trata de una crisis de identidad, sino de un juego natural entre sus proyectos.
El álbum, sucesor de Cherry (2022), incluye piezas ya conocidas por sus seguidores como Sad Piano House, Clap Your Hands, Eleven y Josephine, además de nuevas composiciones que reflejan tanto su faceta de productor de club como su inclinación hacia lo experimental. Snaith reconoce que muchas de las canciones están pensadas para sus sesiones de DJ, aunque otras más lentas y extrañas encuentran su lugar en contextos específicos, como el club Open Ground en Wuppertal, Alemania, que ha influido directamente en el sonido del disco.
La lista de 16 cortes de Butterfly promete un recorrido diverso: desde el groove hipnótico de Napoleon’s Rock hasta la melancolía de Good Night Baby, pasando por el cierre expansivo de Invention. Según medios como The Line of Best Fit, este regreso reafirma a Daphni como uno de los proyectos más singulares de la electrónica contemporánea, capaz de moverse entre el hedonismo del dancefloor y la introspección melódica. Con Butterfly, Snaith parece decidido a borrar las fronteras entre sus alias y ofrecer un trabajo que tanto los fans de Caribou como los de Daphni recibirán como un experimento fresco y arriesgado.
Tracklist de Daphni – Butterfly
01 Sad Piano House
02 Clap Your Hands
03 Hang
04 Lucky
05 Waiting So Long
06 Napoleon’s Rock
07 Good Night Baby
08 Talk to Me
09 Two Maps
10 Josephine
11 Miles Smiles
12 Goldie
13 Caterpillar
14 Shifty
15 Invention
16 Eleven
Dan Snaith, entre Caribou y Daphni: una carrera de exploración constante
Hablar de Dan Snaith es hablar de un artista que ha sabido reinventarse continuamente. Nacido en Ontario, Canadá, comenzó su trayectoria bajo el nombre de Manitoba, con discos como Start Breaking My Heart (2001) y Up in Flames (2003), donde ya mostraba su interés por mezclar electrónica con texturas orgánicas. Tras un conflicto legal con el nombre, adoptó el alias Caribou, con el que alcanzó mayor reconocimiento internacional gracias a álbumes como The Milk of Human Kindness (2005), Andorra (2007) —que le valió el prestigioso Polaris Music Prize— y Swim (2010), considerado por muchos como uno de los discos electrónicos más influyentes de la década.
Con Caribou, Snaith consolidó un estilo que combina house, pop psicodélico y electrónica emocional, alcanzando su punto álgido con Our Love (2014) y Suddenly (2020), ambos celebrados por la crítica y el público. Sin embargo, su inquietud creativa lo llevó a abrir otro camino con Daphni, un proyecto más orientado al club y la improvisación. Bajo este alias ha publicado trabajos como Jiaolong (2012), Joli Mai (2017) y Cherry (2022), todos caracterizados por su crudeza rítmica y su espíritu experimental. Mientras que Caribou se centra en canciones con estructuras más tradicionales y un fuerte componente emocional, Daphni funciona como un laboratorio sonoro donde Snaith explora grooves hipnóticos y texturas minimalistas pensadas para la pista de baile.
La dualidad entre ambos proyectos no es una contradicción, sino una muestra de la amplitud de su talento. En directo, Snaith alterna entre conciertos con banda completa bajo el nombre de Caribou y sesiones de DJ como Daphni, demostrando que su versatilidad es su mayor fortaleza. Con Butterfly, su nuevo trabajo, parece decidido a unir ambos mundos, ofreciendo un álbum que sintetiza dos décadas de exploración musical y reafirma su lugar como uno de los productores más influyentes de la electrónica contemporánea.
