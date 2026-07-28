Nadie esperaba una entrega nueva tan pronto, pero así funciona el ritmo creativo de Dan Snaith. El productor canadiense, conocido por sus proyectos Caribou y Manitoba, ha sorprendido esta semana con “hav u a sec”, el nuevo EP publicado bajo su alias más bailable, Daphni. El lanzamiento llega apenas unos meses después de Butterfly, el álbum que vio la luz el 6 de febrero de 2026, y confirma que Snaith no ha dejado de producir música desde entonces.

El EP, disponible desde el 24 de julio de 2026, reúne tres canciones: la que da título al proyecto, “hav u a sec”, junto a “Tally” y “Forward”. Se trata de un lanzamiento breve pero denso, grabado tras el cierre de Butterfly y pensado, según el propio Snaith, para no quedarse guardado en un cajón.

No es la primera vez que Snaith mueve así de rápido entre proyectos: su historial reciente muestra una alternancia constante entre los lanzamientos más pop bajo Caribou y las incursiones más rítmicas bajo Daphni, casi siempre sin previo aviso y sin campañas de promoción extendidas. Esa costumbre de publicar sin dilación lo que surge en el estudio, en lugar de reservarlo para un ciclo de álbum futuro, se ha convertido en una de las señas de identidad más reconocibles del proyecto Daphni desde sus primeros años.

Un EP que nace de las pistas de baile

El propio Snaith explicó el origen del lanzamiento en un comunicado: «Sé que Butterfly solo salió hace unos meses, pero hice esta canción después de terminar el álbum y quería sacarla porque ha sido un vibe genial tocarla en directo para vosotros». El músico recordó además que “hav u a sec” se estrenó en directo en Corsica Studios, en Londres, el pasado mes de febrero, antes de convertirse en la pieza central de este nuevo trabajo.

Ese origen en el escenario explica buena parte del carácter del EP: son temas concebidos para funcionar en una sesión de club, con estructuras pensadas para el directo antes que para el estudio. “Tally” y “Forward”, los otros dos cortes, exploran tonalidades menores que aportan un punto de misterio frente a la luminosidad más evidente de la canción que da nombre al proyecto, y comparten con Butterfly cierta iconografía de burbujas que ya aparecía en el álbum anterior.

Las primeras reseñas coinciden en destacar la sencillez como virtud del corte principal: la crítica ha subrayado que “hav u a sec” construye su fuerza sobre una base rítmica escueta y una línea de bajo insistente, dejando que la voz pitchada que entra a mitad de canción aporte un matiz casi soul sin que la producción pierda su carácter minimalista. Ese contraste entre economía de recursos y una progresión que gana intensidad hacia el final es, para buena parte de la prensa especializada, lo que distingue a este EP de otros lanzamientos exprés similares.

Daphni, la cara más inquieta de Caribou

Dan Snaith construyó su carrera principal bajo el nombre de Caribou, proyecto con el que ha firmado discos tan influyentes como Swim (2010), Our Love (2014) o Suddenly (2020), moviéndose entre el pop electrónico, el house y la psicodelia con una identidad reconocible. Paralelamente, desde 2012 con Jiaolong, Snaith ha usado el alias Daphni para una música más directa y orientada a la pista de baile, con trabajos posteriores como Joli Mai (2017) y Cherry (2022), y donde suele experimentar con samples, poliritmias y estructuras más largas y repetitivas que en su faceta como Caribou.

Ese doble perfil, exploratorio en Caribou y funcional en Daphni, es precisamente lo que explica la llegada casi inmediata de “hav u a sec” tras Butterfly. Mientras el álbum firmado como Daphni a comienzos de año se movía en un terreno más cercano al pop electrónico y a las canciones con estructura convencional, este nuevo EP recupera el carácter más nocturno y menos pulido que ha definido históricamente al alias, como si Snaith hubiera necesitado sacar de encima el material que no encajaba en el disco pero que llevaba meses funcionando en sus sesiones en directo.

Nadie que haya seguido de cerca su trayectoria debería sorprenderse del todo: Snaith ya demostró con Cherry, publicado apenas tres años después de un silencio prolongado como Daphni, que este alias se mueve por impulsos más que por calendarios de promoción cerrados. “hav u a sec” confirma ese patrón, apareciendo sin previo aviso justo cuando su público aún estaba asimilando Butterfly.

Lo interesante de este movimiento es que, lejos de diluir el impacto de Butterfly, funciona casi como un anexo que aclara qué material encajaba en el disco y cuál necesitaba una vía de escape más inmediata. Para quienes hayan disfrutado del álbum, este EP ofrece la posibilidad de escuchar hacia dónde podría derivar el sonido de Daphni a corto plazo, sin la presión de un lanzamiento mayor detrás; y para quienes todavía no se hayan acercado a Butterfly, “hav u a sec” puede funcionar perfectamente como puerta de entrada más directa e inmediata al proyecto.

▶ “hav u a sec” — Daphni | 24 de julio de 2026 | Jiaolong

¿Prefieres el Daphni más pop y estructurado de Butterfly o el lado más crudo y pensado para el club de este nuevo EP? Cuéntanoslo.

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