Muchos pueden pensar lo que quieran. La mente es libre de recorrer sus caminos. Los sentimientos son múltiples ante millones de personas. Pero el mensaje es el mismo para todos: los sentimientos y las interpretaciones son siempre personales. Esa es la ley de la subjetividad frente a la realidad objetiva.

Eurovisión 2026 no escapa a eso. Por su parte, ha vivido su edición más problemática, y su respuesta ha sido acorde a su esencia. TVE no emitió el festival en abierto como protesta por la participación de Israel —cuya presencia generó una investigación por supuesta propaganda—, y España se ausentó por primera vez desde que se unió al certamen. Más claro, imposible. Aun así, Bulgaria, el país considerado como el más pobre de Europa, ganó con DARA pero su canción Bangaranga fue por delante de Israel. David se comió a Goliat.

Pero ante este fenomeno, conviene detenerse un poco más. Detrás de toda la parafernalia de votos, Eurovisión ha dejado de ser un refugio para quienes buscan amparo y una celebración libre de música. Bangaranga ha demostrado que hay algo más allá de la maquinaria, que la artesanía trasciende, que lo pequeño puede devorar a lo grande, que la tecnología y la hegemonía no arrasan siempre, y que, a veces, lo que gana es el contrapeso de lo que llamamos justicia y humanidad.

El pez pequeño que se comió al gigante

Lamentablemente, con el tiempo, el festival se ha convertido en un espejo del orden mundial fragmentado, de aquellos que pretenden imponer su dominio a toda costa. Sin embargo, por suerte, la música es a veces la fuerza que mueve el espíritu de los pueblos, y Bangaranga se ha convertido esta vez en el grito que ahuyenta el mal fario de una edición que será recordada por una victoria aplastante: la dama de la autenticidad venciendo al dragón de la uniformidad y la soberbia.

Pero reflexionemos un poco más. Detrás de toda esa parafernalia de votos e influencias Eurovisión ha dejado de ser ya un refugio para aquellos que buscan amparos de su poder a cualquier precio. Bangaranga sabido estar más allá de eso. Con ella la artesanía ha trascendido, demostrando que lo pequeño se puede comer al grande, que la tecnología y la hegemonía no arrasan con todo, y que a veces lo que gana es lo simple con alma. Es el contrapeso de lo que se llama justicia e humanidad.

Las esencias al descubierto

Pero, ante todo lo dicho, hay que plantearse una pregunta clave: ¿es realmente Bangaranga una buena canción? Independientemente de los gustos personales, de las valoraciones técnico-musicales o de la calidad estética o del mensaje, considero que, la canción búlgara es, en comparación con el resto de canciones del festival 2026, una buena canción. Y lo es, a regañadientes, por varias razones.

Primero, porque su mensaje, estilo y concepto funcionan a nivel popular. Su mezcla de pop electrónico contemporáneo, folclore balcánico, con los kukeri y sus rituales ancestrales, lejos de ser un simple pastiche de moda, refleja la identidad local de un país olvidado. Segundo, porque la performance en Viena tuvo la energía explosiva, la actitud y la atmósfera vibrante que merecía. El escenario, con paredes móviles, creó una sensación mágica, y DARA, gracias a su formación folclórica autóctona, supo ofrecer una expresividad cercana a sus raíces, sin alardes tecnológicos de laboratorio. Bulgaria tiene un don especial para la voz.

Tercero, porque la canción invita a bailar hasta enloquecer y su mensaje cala profundamente. Gira en torno a la libertad personal y a la superación del miedo, dos banderas emocionales en los tiempos que corren. El mensaje golpea con precisión: es el momento de decidir si vivir desde el amor y desterrar el miedo, el dolor y la muerte.

Cuarto, porque la canción ganó tanto en el jurado como en el televoto, muy por delante de Israel. Con ello, Bulgaria consiguió su primera victoria histórica, un premio que también mereció ya en 2017 con Elitsa Todorova y Stoyan Yankulov y su Voda, una canción repleta de autenticidad búlgara, pero que injustamente tuvo que conformarse con el quinto puesto. Ahora, la justicia hizo acto de presencia.

«Bangaranga», un estribillo que se pega como la goma

Para la palabra no hay otra etimología distinta que la que dicta su propio sonido. Como tal toma su mensaje del patois jamaiquino pero la adapta con una terminación femenina acorde al mercado europeo. A su vez, la combina con el folclore búlgaro kukeri a fin de crear un híbrido cultural único. Según la propia DARA (Darina Yotova) la palabra Bangaranga significa «rebelión», «desorden», «alboroto», justas palabras para definir el mundo en el que vivimos y el festival que desató en vivo.

En consecuencia, el estribillo, hartamente repetido, funciona casi como un himno subliminal de empoderamiento. En su fondo está diciendo: «Soy una rebelde, soy un peligro, soy un ser que se mueve incansablemente por la libertad». Por tanto, más que una palabra, es una declaración de identidad multifacética: es decir, si no sigues la corriente es porque eres un líder.

La canción celebra, además, esa libertad de autoafirmación y valentía de ser diferente, conectando con un festival que trata de celebrar, a su vez, la diversidad cultural con adrenalina, ruido, desmadre feliz y tambores incendiarios como si el jolgorio tuviera lugar en una nave pirata imaginaria. La canción en sí no busca romper fórmulas eurovisivas, sino perfeccionarlas. Como tal, ha sido diseñada para competir y alcanzar la victoria en Europa, tan puesta en entredicho últimamente ante lideres soberbios o doblegados.

El cuento de hadas que nos cuentan

A tal efecto, recordemos que en 1956 la Unión Europea de Radiodifusión creó Eurovisión con una promesa noble: unir Europa tras la Segunda Guerra Mundial mediante la música, sin fronteras y sin política. Solo melodías, colores y canciones que hablaran del amor, de la vida, de lo que todos compartimos. Pero ese eslogan nunca fue del todo real. Fue un cuento.

Hoy, detrás del gigante de Eurovisión, operan sombras oscuras: un tablero geopolítico donde las piezas son canciones y los participantes, muchas veces, títeres expuestos al pulso de quienes ostentan el control. Por eso, cuando te dicen «Eurovisión no es política», están mintiendo. Cuando España boicoteó Eurovisión 2026 por la guerra de Gaza, cuando Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia se sumaron al boicot, cuando TVE no emitió el festival en abierto por primera vez desde que España se unió, la UER se tapó los ojos y repitió que Eurovisión «no es política». Pero sí lo es. Siempre lo ha sido, como se ha demostrado.

Recordemos también que Rumanía fue expulsada en 2016 por deber 14 millones de euros a la UER, o que Bulgaria tuvo que retirarse por motivos económicos en 2022, regresando en 2026 porque la UER hizo ciertas facilidades tras la huida de otros países. O que España fue amenazada con multa por decir la palabra «Gaza». El dinero es siempre el jurado invisible. Siempre está detrás de todo.

El volcán de doble rasero

Eurovisión pregona valores LGTBIQ+, diversidad e inclusión. Pero cuando Israel usa el festival como propaganda en medio de la guerra de Gaza, la UER se queda callada. Cuando Rusia participa con canciones que rozan la propaganda del Kremlin, la UER lo prohíbe. Es el mismo festival que en 2009 vetó a Georgia por cantar We Don’t Wanna Put In porque mencionaba a Putin. Es el mismo que en 2026 permitió a Israel cantar sobre paz mientras Gaza ardía y seguía acumulando devastación.

Antes, Eurovisión era quizá una catarsis de imaginación. Ahora es estética oscura, pantallas LED gigantes, loops impersonales, datos, big data, tecnología que arrasa la artesanía. Ya no descubre canciones, ni tendencias. Eurovisión deja de ser un refugio y deja de significar la modernidad que viene.

El hilo invisible que mueve el telón

Pero detrás de las luces de neón, de los coreógrafos soldando loops, de los jurados que firman papeles, hay un poder invisible. No es un hombre con sombrero negro en una oficina. Es una red oculta que maneja múltiples sistemas, datos e influencias. La gente solo ve la superficie del iceberg, pero bajo ella late la fuerza que mueve todo el tinglado. Es la gran hermana oculta que lo controla todo.

En una sala de reuniones en Ginebra, Suiza, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) decide quién entra y quién sale. Fundada en 1950 por 23 radiodifusoras europeas, la UER no es un fantasma. Es una organización real con 113 miembros en 57 países. La UER es Eurovisión. Organiza el festival. Gestiona la Red de Distribución de Televisión, capaz de alcanzar a 1.000 millones de personas. Decide qué países participan. Crea las reglas de votación. Supervisa los jurados. Expulsa a Rusia y permite a Israel.

La Asamblea General de la UER, reunida en Roma el 19 de octubre de 1955, aprobó oficialmente el festival. Desde entonces, controla el juego. Y junto a ella están los cinco gigantes que cargan con el dinero: Francia, Alemania, España, Italia y Reino Unido. Los Big Five. Pagan más que nadie. Pagan por el privilegio de estar siempre en la final, aunque su canción sea mala. ¿Por qué? Porque los hombros más fuertes cargan más peso.

Nadie sabe cuánto paga exactamente cada uno. Pero Alemania pagó casi 400.000 euros en 2021. RTVE, en España, aporta una media de 288.844 euros al año en cuotas entre 2015 y 2021. Las cifras exactas dependen de la UER. Los Big Five tienen influencia no porque la UER lo diga, sino porque pagan más.

Más allá de de la opacidad

La contribución de los países miembros asciende a 6,2 millones de euros. Pero no se sabe quién paga cuánto. Depende de la voluntad de cada cadena pública hacerlo público. Esa es la regla. MoroccanOil, empresa israelí que fabrica productos en territorios palestinos ocupados, es el patrocinador principal del festival. Nadie sabe cuánto paga. Menos aún cuánto se ingresa por entradas, qué deja el televoto o qué mueve el merchandising. Lo esencial del negocio permanece en la penumbra. La opacidad es la norma. De todo el montante económico de la financiación, el 90 por ciento es lo que ves. El 10 por ciento es lo que no ves. Pero ese 10 por ciento es el poder real.

El doble rasero que todo lo revela

La UER expulsó a Rusia en 2022. Israel libra una guerra en Gaza. La UER permite que Israel participe. MoroccanOil patrocina. Embajadas y comunidades proisraelíes activan la votación masiva. Eurovisión no es una democracia. Es una jerarquía financiera. El dinero compra influencia. El poder decide sin dar explicaciones. Los participantes juegan sin conocer con precisión cuánto están pagando por estar allí. La UER lo controla todo desde Ginebra.

Los Big Five lo financian en su mayoría. La opacidad lo protege todo. No hay un hombre con sombrero negro. Hay una red. Y la red es invisible. Pero la música sigue siendo real. Dara ganó con Bangaranga porque el público tiene criterio. No ganó por dinero. No ganó por poder. Esta vez ganó la música, porque 516 puntos no mienten. Eso es lo que la UER no puede controlar y le ha herido por dentro.

El veredicto final

En definitiva, Bangaranga es una canción que ha sabido conectar emocionalmente con el público. Tiene autenticidad. Tiene artesanía por encima de la tecnología: el decorado de cartón-piedra gana a las pantallas gigantes. Su mensaje de libertad y amor frente al miedo trasciende lo festivo. DARA logró ahuyentar el mal fario y conquistar la complicidad de la audiencia con un tema genuino. Por tanto, si se busca un pop electrónico con raíz folclórica real, energía escénica y un mensaje que mueva, Bangaranga es buena. Cumple su objetivo frente a sus rivales. Pero no nos engañemos: no estamos ante una súper canción. Su arquitectura descansa en compases simples y un estribillo machacón, y aun así ha conseguido encender a la audiencia.

Queda demostrado, eso sí, que Israel no ganó por una cuestión artística, sino por la polarización política: el televoto la aupó, pero el jurado la penalizó. La victoria de Bulgaria fue consecuencia de una validación de los valores originales de Eurovisión: universalidad, inclusión y celebración de la diversidad mediante la música. Y en tiempos de guerras televisadas, líderes soberbios, enloquecidos y envejecidos, junto a una sensación de agotamiento global, un bangarang puede sonar casi como una consigna: vuestro mundo está roto, nosotros queremos otro.

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