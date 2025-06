Daron Malakian regresa con Scars on Broadway y su nuevo álbum «Addicted to the Violence»

Daron Malakian, conocido por ser el guitarrista y vocalista de System of a Down, anunció el regreso triunfal de su proyecto paralelo Daron Malakian and Scars on Broadway con su tercer álbum, Addicted to the Violence, que será lanzado el 18 de julio. Este trabajo, el primero desde Dictator en 2018, llega acompañado del potente sencillo Killing Spree, cuya intensidad y crítica social prometen marcar un hito en la trayectoria del músico. Con un sonido que fusiona la agresividad del metal, influencias punk y toques armenios, el disco reafirma la capacidad de Malakian para canalizar su creatividad en un proyecto personal que no teme abordar temas controvertidos.

Un viaje creativo: la génesis de Addicted to the Violence

Addicted to the Violence representa un esfuerzo meticuloso de Daron Malakian, quien se encargó de componer, producir y tocar casi todos los instrumentos, con contribuciones de sus compañeros de banda Orbel Babayan (guitarra) y Roman Lomtadze (batería). Según Malakian, este álbum tomó más tiempo que cualquier otro en su carrera para considerarlo terminado, ya que comenzó con demos caseros antes de trasladarse a un estudio para regrabar todo, excepto las voces. El músico explicó que no escribe específicamente para System of a Down o Scars on Broadway, sino que simplemente crea canciones, algunas de las cuales podrían haber sido parte de un disco de SOAD si la banda estuviera activa en el estudio. En cuanto a influencias, el álbum combina rock, punk, metal, pop, psicodelia y elementos armenios, creando un sonido que evoluciona con la visión artística de Malakian. El arte de la portada, diseñado por su padre Vartan Malakian, añade un toque personal al proyecto. Malakian describe este trabajo como “algunas de las mejores cosas que tengo para ofrecer”, destacando su orgullo por este nuevo capítulo de Scars on Broadway.

Killing Spree: un grito contra la violencia contemporánea

El sencillo principal, Killing Spree, es una declaración audaz que aborda un tema tabú: la violencia en la sociedad moderna, particularmente en contextos como tiroteos escolares. Malakian no busca glorificar ni provocar, sino reflejar una realidad cruda, con letras como “Insanity/Controlling me/Society/The kids are on a killing spree”. El tema, descrito como rápido y sarcástico, captura la esencia agresiva y satírica que caracteriza tanto a System of a Down como a Scars on Broadway. El videoclip, codirigido por Malakian y Lorenzo Diego Carrera, combina imágenes de la banda tocando con una perspectiva en primera persona de un asesino, intensificando el mensaje de la canción. El video, que se estrenó el 6 de junio en Rolling Stone, refuerza la narrativa visual de la violencia y su impacto en la sociedad, con un estilo que mezcla actuación en vivo y simbolismo inquietante.

Giras y presentaciones: ¿qué sigue para Scars on Broadway?

Por el momento, no se han anunciado fechas específicas de giras para Daron Malakian and Scars on Broadway en apoyo a Addicted to the Violence. Sin embargo, Malakian estará ocupado este otoño con System of a Down, quienes tienen programadas tres presentaciones dobles en Norteamérica junto a bandas como Avenged Sevenfold, Deftones y Korn. No hay confirmaciones de presentaciones en España ni en festivales europeos, pero los fans españoles esperan que el lanzamiento del álbum traiga consigo anuncios de giras internacionales. Mientras tanto, el álbum está disponible para preventa en vinilo de edición limitada y CD a través de Scarred for Life Records, lo que sugiere un enfoque directo hacia los seguidores más fieles.

Tracklist de Daron Malakian and Scars on Broadway – Addicted to the Violence

Killing Spree Satan Hussein Done Me Wrong The Shame Game Destroy The Power Your Lives Burn Imposter You Destroy You Watch That Girl Addicted to the Violence

La trayectoria de un ícono: Daron Malakian y Scars on Broadway

Daron Malakian es mundialmente reconocido como el guitarrista, vocalista y principal compositor de System of a Down, una banda que ha vendido más de 42 millones de discos y ganado un Grammy gracias a éxitos como Chop Suey!, Toxicity y B.Y.O.B.. Junto a Serj Tankian, Shavo Odadjian y John Dolmayan, Malakian ayudó a definir el nu-metal y el metal alternativo con un estilo que combina crítica social, influencias armenias y una energía visceral. Scars on Broadway, inicialmente un proyecto paralelo iniciado en 2001, se convirtió en una plataforma clave para Malakian tras la pausa de SOAD en 2006. Su debut homónimo de 2008 y Dictator (2018) mostraron un enfoque más personal, aunque con el sello distintivo de su sonido.

Scars on Broadway ha lanzado dos álbumes de estudio antes de Addicted to the Violence: el homónimo Scars on Broadway (2008), con éxitos como They Say, y Dictator (2018), grabado en 2012 pero lanzado años después. Ambos trabajos reflejan la versatilidad de Malakian, quien a menudo asume la mayoría de las tareas creativas y de producción. Con Addicted to the Violence, el proyecto promete consolidarse como una extensión natural de su visión artística, manteniendo la intensidad y la innovación que lo han definido durante más de dos décadas.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.