Dashboard Confessional están de vuelta con «Here’s To Moving On» como primer adelanto de su próximo disco

Dashboard Confessional han anunciado que su nuevo álbum, All The Truth That I Can Tell, llegará el 25 de febrero a través de Hidden Note Records / AWAL. Ya podemos escuchar un primer adelanto titulado Here’s To Moving On .

Sobre la canción y el vídeo

Según la banda, se trata de una canción optimista que examina cómo los cambios más simples pueden brindar la mayor alegría.

Sobre el disco

Estamos ante el primer LP de la banda desde Crooked Shadows, que publicaron en 2018.

Dashboard Confessional – Here’s To Moving On

Tracklist del disco

01. ‘Burning Heart’

02. ‘Everyone Else Is Just Noise’

03. ‘Here’s To Moving On’

04. ‘The Better Of Me’

05. ‘Southbound And Sinking’

06. ‘Sleep In’

07. ‘Me And Mine’

08. ‘Sunshine State’

09. ‘Pain Free In Three Chords’

10. ‘Young’

11. ‘All The Truth That I Can Tell’

