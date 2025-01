Daughter lanza EP en directo: «Middle Farm Session»

Daughter, el trío británico compuesto por Elena Tonra, Igor Haefeli y Remi Aguilella, ha lanzado su nuevo EP en vivo Middle Farm Session. Este EP digital captura la esencia de su actuación en vivo en los estudios Middle Farm, cerca de Dartmoor, Inglaterra, donde grabaron gran parte de su álbum Stereo Mind Game. La sesión en vivo incluye interpretaciones de los sencillos Be On Your Way, Party y To Rage, entre otros.

La decisión de grabar en Middle Farm Studios no es casualidad. Este lugar tiene un significado especial para la banda, ya que fue allí donde se gestó gran parte de su último álbum. La atmósfera íntima del estudio permitió a Daughter conectar de manera profunda con sus canciones y ofrecer una interpretación auténtica y emotiva. Según Elena Tonra, «volver a Middle Farm fue como regresar a casa; cada rincón del estudio está impregnado de nuestras memorias y música».

El lanzamiento de Middle Farm Session no solo es un regalo para los fans, sino también una muestra del compromiso de Daughter con la autenticidad y la calidad musical. En una industria donde las producciones en vivo a menudo se ven eclipsadas por las grabaciones de estudio, este EP destaca por su honestidad y pureza sonora. Además, ofrece una nueva perspectiva sobre las canciones de Stereo Mind Game, permitiendo a los oyentes redescubrirlas en un formato más crudo y directo.

Daughter se formó en 2010 y rápidamente se ganó un lugar en la escena indie con su sonido melancólico y atmosférico. Su primer álbum, If You Leave, lanzado en 2013, recibió elogios por su emotividad y profundidad lírica. Canciones como Youth y Smother se convirtieron en himnos para una generación de oyentes que buscaban consuelo en su música.

A lo largo de los años, Daughter ha evolucionado, explorando nuevos territorios sonoros sin perder su esencia. Su segundo álbum, Not to Disappear, lanzado en 2016, seguido en 2023 de Stereo Mind Game, un álbum que consolidó su posición y demostró su capacidad para reinventarse.

El lanzamiento de Middle Farm Session es una prueba más del talento y la dedicación de Daughter. ¿Qué os parece esta interpretación en directo?

