Dave Ball, el alma electrónica de Soft Cell, muere a los 66 años.

Dave Ball, productor, compositor y mitad esencial del dúo synth-pop Soft Cell, falleció el pasado 22 de octubre de 2025 mientras dormía en su casa de Londres. Tenía 66 años. La noticia fue confirmada por su publicista y por su compañero de banda, Marc Almond, quien lo describió como “un genio musical maravillosamente brillante” y lamentó profundamente su pérdida tras casi cinco décadas de colaboración.

Nacido como David James Ball en Chester y criado en Blackpool, Ball fue adoptado por una familia trabajadora y creció fascinado por el soul del norte de Inglaterra. En su juventud se trasladó a Leeds para estudiar Bellas Artes, donde conoció a Almond. Juntos formaron Soft Cell en 1979, una alianza improbable entre el estilo glam de Almond y la presencia robusta y técnica de Ball, que se convertiría en una de las duplas más influyentes del pop electrónico británico.

Su primer gran éxito llegó con Tainted Love, una versión oscura y minimalista del tema de Gloria Jones, que se convirtió en el segundo single más vendido del Reino Unido en 1981 y alcanzó el número uno en más de una docena de países. El tema, acompañado por una versión de Where Did Our Love Go de The Supremes, catapultó a Soft Cell al estrellato global. Su álbum debut, Non-Stop Erotic Cabaret, es considerado una piedra angular del synth-pop, con himnos como Sex Dwarf y Say Hello, Wave Goodbye.

Tras su separación en 1984, Ball exploró nuevos territorios musicales. Fundó The Grid junto a Richard Norris, un proyecto clave en la escena rave de los 90, y colaboró con artistas como Genesis P-Orridge y Kylie Minogue, aportando a su álbum Impossible Princess de 1997. Soft Cell se reunió en varias ocasiones, destacando su regreso en 2002 con Cruelty Without Beauty y su más reciente trabajo, Happiness Not Included (2022), que incluyó colaboraciones con Pet Shop Boys y fue seguido por una gira internacional. Su último proyecto, Danceteria, estaba listo para ver la luz en 2026, y Ball alcanzó a escucharlo antes de su fallecimiento.

De los clubes oscuros al pop global: el legado de Soft Cell

Soft Cell nació en los márgenes del arte y la electrónica, pero no tardó en convertirse en un fenómeno pop global. Su debut Non-Stop Erotic Cabaret (1981) no solo definió el sonido synth-pop de los 80, sino que también introdujo una estética provocadora y decadente que rompía con los moldes del pop tradicional. Canciones como Bedsitter y Frustration retrataban la alienación urbana con una mezcla de ironía y melancolía, mientras que Sex Dwarf escandalizaba con su carga sexual explícita. El dúo lanzó dos álbumes más antes de separarse: The Art of Falling Apart (1983) y This Last Night in Sodom (1984), ambos con una carga emocional más oscura y experimental. En paralelo, Ball se convirtió en pionero del remix, editando versiones extendidas en cinta magnética mucho antes de que fuera una práctica común en la industria.

Tras la disolución de Soft Cell, Dave Ball no se detuvo. En los 90, su proyecto The Grid alcanzó gran éxito con Swamp Thing (1994), un tema que fusionaba banjo y electrónica de baile, y que se convirtió en un clásico de la era rave. Ball también trabajó como productor y compositor para artistas pop, incluyendo a Kylie Minogue, y colaboró con figuras del underground como Genesis P-Orridge. El dúo Soft Cell se reunió en 2001 y, tras varios lanzamientos esporádicos, sorprendió con Happiness Not Included en 2022, un álbum que reflexionaba sobre el desencanto contemporáneo sin perder su esencia melódica. Su último trabajo, Danceteria, previsto para 2026, promete ser un homenaje final a la escena neoyorquina que tanto los inspiró. Con su muerte, Ball deja un legado imborrable en la historia de la música electrónica: un puente entre la vanguardia y el pop, entre la pista de baile y la crítica social.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.