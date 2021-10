Dave Gahan & Soulsavers anuncian «Imposter», su nuevo disco de versiones

Artista

Han anunciado un nuevo disco titulado Imposter que saldrá el 12 de noviembre e incluirá versiones de Neil Young, Bob Dylan, Charles Chaplin, PJ Harvey, Cat Power o Mark Lanegan.

Según el sello responsable del lanzamiento, nos encontramos ante un álbum de versiones radicalmente personal, donde el impostor no solamente reconoce el trabajo de sus mayores, sino que re-significa algunas de las canciones que han marcado su vida.

Gahan interpreta de forma sublime -a flor de piel por momentos- temas míticos de Neil Young (A man needs a maid) o Bob Dylan (Not dark yet), así canciones de contemporáneos como PJ Harvey, Mark Lanegan o la mencionada Cat Power. De igual modo, Gahan arroja nueva luz sobre otros tantos clásicos popularizados en su día por Aretha Franklin, Linda Ronstadt, Elvis Costello (The dark end of the street), Nina Simone, Jeff Buckley (Lilac wine), Nat King Cole, Sammy Davis Jr, Judy Garland, Michael Jackson (‘Smile’ de Charlie Chaplin), Elvis Presley, Willie Nelson o Pet Shop Boys (Always on my mind).

Grabado y producido por los propios Soulsavers en los estudios Shangri-La de Malibú, en California, este tercer trabajo de estudio ocupa el lugar más íntimo en la carrera de Dave Gahan & Soulsavers. Se trata de la historia de Gahan, de su propia vida y en su propia voz pero a través de las canciones de otros. Tal y como él mismo reconoce, «estas canciones han marcado mi vida, aún me conmueven. Ahora espero que otras personas las sientan de forma especial, sobretodo esa gente que ama la música y lo ha hecho durante años».

Los ritmos sintéticos de Depeche Mode carecerían de toda pasión sin la hueca voz de barítono del cantante David Gohan. Cuando Gahan se unió a Depeche Mode en 1980, era la pieza que le faltaba al rompecabezas del grupo: un cantante carismático y con estilo. Al principio, Gahan cantaba en un modo glacial y sin embargo animado, entregándose a las contagiosas melodías de los primeros éxitos de Depeche Mode con juvenil abandono. Sin embargo, a medida que las canciones del tecladista Martin L. Gore se iban volviendo más oscuras, Gahan pasó a cantar en un tono más sombrío para equipararse a la desolación de las letras de Gore. De esta forma Gahan se convertiría en una de las mayores influencias de las bandas de rock gótico, industrial y synth pop venideras. En 2003, Gahan emprendió una carrera solista.

