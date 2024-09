Dave Grohl anuncia su reciente paternidad fuera del matrimonio mientras busca el perdón de su familia

Dave Grohl, el carismático líder de Foo Fighters, ha revelado en su cuenta oficial de Instagram que ha tenido una hija fuera de su matrimonio con Jordyn Blum. Grohl, que es padre de tres hijas con Blum: Violet, Harper y Ophelia, expresó su compromiso de ser un padre amoroso para todas sus hijas y de trabajar arduamente para recuperar la confianza de su familia. En su mensaje, Grohl pidió consideración hacia todos los niños involucrados mientras la familia avanza en este proceso.

Violet y Harper, conocidas por su presencia en redes sociales y por acompañar a su padre en giras, han desactivado sus cuentas de Instagram tras el anuncio. Violet, en particular, ha ganado notoriedad por su participación en la canción Show Me How del álbum But Here We Are, lanzado en 2023, que aborda la pérdida de la madre de Grohl y del baterista Taylor Hawkins.

Grohl y Blum se casaron en 2003 y, a lo largo de los años, Grohl ha hablado abiertamente sobre cómo la paternidad ha transformado su vida y su música. En entrevistas anteriores, ha destacado cómo sus hijos le han brindado una nueva perspectiva y han influido en su proceso creativo. Además, Grohl ha elogiado el talento musical de Violet, describiéndola como una artista increíblemente talentosa.