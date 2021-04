Dave Grohl y su hija Violet versionan ‘Nausea’ de X

El líder de Foo Fighters, Dave Grohl, ha publicado junto a su hija Violet Grohl una versión del tema Nausea de la banda de punk X. La canción apareció originalmente en el álbum debut del grupo, Los Angeles (1980). Esta colaboración, la primera de estudio entre padre e hija, formará parte del documental What Drives Us, que saldrá a la luz el 30 de abril a través de Amazon Prime Video.

Grohl, acostumbrado últimamente a dar explicaciones sobre sus canciones, también ha acompañado esta pieza versionada con un contexto. En una publicación en Instagram, el cantante cuenta la rocambolesca historia de cómo descubrió que el batería de X, DJ Bonebrake, resultó ser un primo lejano suyo. Inspirado por este descubrimiento y X como banda representativa del punk rock, decidió versionar una de sus canciones favoritas.

Para llevar el homenaje más allá, se planteó acometer la versión con la ayuda de su hija Violet para homenajear el linaje de su familia. “Crucé mis dedos y esperé a su respuesta“, comenta Grohl sobre su idea impulsiva. El público ha podido disfrutar de actuaciones de Grohl junto a su hija en varias modalidades. Desde macrofestivales con Foo Fighters hasta conciertos benéficos de su padre o reuniones de Nirvana.

Sin embargo, esta ha sido la primera vez que han grabado material juntos. “Cualquiera que haya oído alguna vez cantar a Violet sabe que es ciertamente capaz de hacerlo, era cuestión de ponerla frente al micrófono a grabar“, confiesa Dave Grohl. Como ha quedado patente, el tándem padre-hija salió adelante y han presentado su versión de Nausea de X.

A pesar del parón en la industria musical, la actividad reciente de Dave Grohl está siendo, cuando menos, sorprendente. La semana pasada se alineaba con Mick Jagger para celebrar el fin del confinamiento domiciliario con la optimista Eazy Sleazy. A principios de abril Grohl explotó su faceta más literaria con el anuncio de su autobiografía The Storyteller: Tales of Life and Music. Por su parte, Foo Fighters publicaban en febrero de este año su décimo álbum de estudio, Medicine at Midnight (2021).