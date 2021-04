Dave Grohl presenta trailer de “What drive us”, un nuevo documental

Dave Grohl viene a tope en este 2021. Parece que todo son buenas noticias lo que rodean al artista norteamericano en un año lleno de confusión y algo ambiguo para la industria musical.

Mientras sigue disfrutando del éxito de su último trabajo con Foo Fighters, del cual hablamos previamente, el cantante sigue brindándonos sus experiencias vitales en diversos formatos. Si hace unos días nos hicimos eco del lanzamiento de su biografía, contada por él mismo, ahora hablamos de un documental.

What drive us es, según sus palabras ““una carta de amor a todos los músicos que alguna vez se han subido a una vieja furgoneta con sus amigos y lo han dejado todo atrás por a la única recompensa de hace música”. Ahora, podemos ver un primer avance antes de su fecha oficial de salida: 30 de abril.

El documental saldrá en principio en Amazon Vídeo, lo que no se sabe si en España estará en la misma plataforma de distribución, al menos en esta fecha. Todo esto está vinculado a The Coda Collection, un canal específico que promueve los contenidos musicales a través del gigante del streaming.

Además, contará con figuras como Paul McCartney, St Vincent, entre otros rostros populares.

Dave Grohl y otros documentales

Y está claro que con tanta experiencia a sus espaldas, no es la primera vez que se embarca en una aventura así. En 2010 desveló Back and Forth, y en 2013 ya dirigió Sound City, donde a través de bandas como Weezer o Nine Inch Nails se hacía un análisis desde el factor humano de la música, en un entorno donde lo digital prima sobre las producciones más rudimentarias.

No solo estos, en 2014 produjo su documental de la grabación del álbum Sonic Highways, que se retransmitió en HBO. Finalmente, en 2018, dirigió Play, cuyo foco principal eran sus hijas.

Está claro que a Dave se le da bien ponerse detrás de la cámara y mostrar el lado más humano de uno de los músicos más queridos y carismáticos de los últimos años.