Parece que dentro del ambiente musical existe cierta tendencia a escribir libros. ¿Razones? Necesidad de trascender y de contar experiencias, y sobre todo, disponer de mucho tiempo libre a causa de la reclusión por la pandemia. El confinamiento ha obligado a muchos artistas a reducir sus relaciones sociales y a incrementar las actividades relacionadas con la interioridad. Sea lo que sea, la cuestión es que Dave Grohl se ha apuntado también al carro literario.

La idea del libro ha partido de las anécdotas sobre su vida personal y profesional, momentos que durante mucho tiempo ha ido publicando en su cuenta de Instagram y en otras redes sociales. Este hecho le ha servido para agrupar, estructurar y dar forma a la creación de un libro que, según sus propias palabras, ha sido redactado de su puño y letra. La historia saldrá al mercado el 5 de octubre del presente año bajo el título The Storyteller: Tales Of Life And Music. Entre diversas cosas, reflejará todas esas experiencias más curiosas que han ido marcado su vida y trayectoria hasta el momento. Él mismo lo cuenta de esta forma:

“Pronto descubrí que la recompensa que sentía cada vez que escribía y publicaba una historia en las redes sociales era la misma sensación que tengo cuando interpreto una canción para la audiencia. La respuesta de los lectores fue tan llena de alma como lo es cualquier aplauso ante un escenario. Entonces, hice un balance de todas las experiencias que he tenido en mi vida, increíbles, difíciles, divertidas y emocionales, y decidí que era hora de finalmente ponerlas en palabras escritas. El libro narra multitud de vivencias, sensaciones y reflexiones que viví desde cuando decidí a los 18 años salir a la carretera con Scream, hasta vivir los alocados años con Nirvana y Foo Fighters, o ensayar con Iggy Pop por diversión. También momentos como tocar en los Grammy Academy Awards, bailar con AC/DC y la Preservation Hall Jazz Ban, o tocar la batería para Tom Petty. Todo eso sin olvidar el hecho de haber conocido a Paul McCartney en el Royal Albert Hall, compartido cuentos para dormir con Joan Jett y conocer a Little Richard, además de relatar la épica noche cuando recorrí medio planeta junto a mis hijas. La lista de anécdotas es interminable.”

Grohl quiere dejar constancias de todas estas experiencias, y por ello ha decidido compilarlas en un volumen impreso de 352 páginas gracias a la editorial Simon And Schuster UK. La obra verá la luz como libro de bolsillo, edición para Kindle y en libro de tapa dura. Los interesados ya pueden encargar el libro a través de Amazon o directamente desde esta web.

Sobre el libro y Grohl, el director de la editorial Carrie Thornton, comenta que “desde el segundo día que vi a Dave en su primera publicación de Instagram, sabía que iba a publicar su libro. Bueno, para ser honesto, esperaba publicar a Dave Grohl desde que me convertí en editor de libros. Soy un Gen-Xer y soy de Virginia, como Dave. Crecimos juntos escuchando la misma música. Siempre he admirado su personalidad traviesa y su increíble maestría musical. Resulta que puede escribir con tanta energía y pasión como actúa. Además, es un humano espectacular. Se preocupa profundamente por su madre, su familia, sus compañeros de banda, por la música, el arte y el mundo. Toda esa pasión se refleja en sus historias. De hecho, soy un editor afortunado, pero sobre todo porque puedo leer el libro primero”.

No es la primera vez que Dave Grohl es protagonista de libros. Títulos como Dave Grohl: Nothing to Lose, This Is a Call: The Life and Times of Dave Grohl y otros, reflejan que diversos autores se han interesando por su vida y andanzas dentro del mundo de la musica y otros proyectos creativos. Y es que, al margen de su afición por la narrativa y la enorme capacidad para hacer cosas distintas, la vida de Grohl es realmente un cúmulo de historias, a cada cual de ellas más interesante. Incluso su propia madre, Virginia Hanlon Grohl, publicó en 2017 un libro titulado From Cradle To Stage: Stories From The Mothers Who Rocked And Raise Rock Stars, donde contaba historias sobre su hijo y otras celebridades del rock: “Nunca pensé que mi hijo fuese a ser músico y mucho menos una estrella del rock. Cuando le vi actuar frente a miles de fans por primera vez, entendí que el estrellato era para él. Como testigo de ese ascenso, me pregunté al mismo sobre otras madres que criaron a sus hijos hasta convertirse en estrellas. El resultado fue este libro”.