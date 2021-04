Dave Keuning (The Killers) anuncia su segundo disco en solitario

Dave Keuning, guitarrista de The Killers, lanzará su segundo disco en solitario el próximo 25 de junio bajo el título A Mild Case of Everything. Se trata de una colección de canciones que había compuesto para la banda, pero que finalmente no fueron utilizadas en ninguno de sus trabajos y, por ello, que Keuning se ha animado a lanzarlas por su cuenta.

Tras terminarlas, adaptarlas a su estilo propio y grabarlas, ya tiene este nuevo trabajo preparado y nos lo presenta con Ends Of The Earth, que es el single de adelanto. Todas las canciones, cuyo listado os dejamos a continuación, fueron grabadas en el estudio que tiene en su propia casa en San Diego.

Mientras esperamos a que The Killers lancen el sucesor del Imploding The Mirage de 2020, que sabemos que ya está grabado, es una gran oportunidad de disfrutar de nuevo del talento de su guitarrista.