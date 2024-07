Dave Rowntree de Blur pierde en las elecciones, pero el Partido Laborista gana

A pesar de la histórica victoria del Partido Laborista en las elecciones generales del Reino Unido, el baterista de Blur, Dave Rowntree, no logró convertirse en el diputado de Mid Sussex, ya que fue derrotado por Alison Bennett, candidata de los Liberal Demócratas.

Rowntree había expresado su entusiasmo por la oportunidad de ser el primer diputado laborista de Mid Sussex, pero su campaña no tuvo éxito. A pesar de esto, el Partido Laborista, liderado por Sir Keir Starmer, ganó cientos de escaños, poniendo fin a 14 años de gobierno conservador.

En el ámbito musical, Blur ha anunciado su nuevo álbum Live at Wembley Stadium, que acompañará a su documental y película de concierto To The End. Aunque el futuro de Blur sigue siendo incierto, su último proyecto ha sido descrito como una despedida espectacular.