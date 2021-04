David Bowie lanzará nuevo álbum póstumo en mayo

La música de David Bowie vuelve en The Width of a Circle, un recopilatorio de canciones inéditas, remezclas y temas en directo del artista. En una nota de prensa publicada en la web oficial de Bowie se informaba al público sobre un nuevo lanzamiento bajo el nombre del cantante. Este álbum póstumo saldrá a la luz el próximo 28 de mayo.

El recopilatorio constará de un doble CD en el que se incluirán 21 canciones inéditas, una sesión en directo para BBC In Concert y la banda sonora de una función para televisión. Además, según cuenta el comunicado, este trabajo contará con remezclas del productor Tony Visconti de grabaciones de 1970 que “muestran los primeros pasos en cuanto a sonido hacia Hunky Dory (1971)”.

Algunas de estas remezclas son: The Prettiest Star, Memory of a Tree Festival, All The Madmen o Holy Holy. Este nuevo trabajo de David Bowie verá la luz tanto en doble CD como en formato vinilo. De forma paralela, también se publicará una versión del álbum The Man Who Sold The World en disco de imágenes.

Más sobre The Width of a Circle, de David Bowie

Así pues, The Width of a Circle sigue al lanzamiento en 2020 de la reedición de The Man Who Sold The World (1970) que la semana pasada cumplía 50 años de su publicación en Reino Unido, allá en 1971. Esta nueva reedición se publicó bajo el nombre Metrobolist (2020), el título original del álbum antes de que se cambiase al conocido en los 70. Además, la nueva versión estaba remezclada por el productor del disco original, Tony Visconti.

Por tanto, The Width of a Circle sirve como pieza complementaria a ese Metrobolist del año pasado. El disco toma su nombre de la primera canción de dicho trabajo, que se inspiró en una pintura de un amigo cercano a Bowie, George Underwood.

Ya han pasado cinco años desde la muerte por cáncer de David Bowie el 10 de enero de 2016. Dos días antes, el 8 de enero, salía el vigesimoquinto y último álbum de estudio del artista, Blackstar (2016). Sin embargo, el legado de Bowie no se ha olvidado y adquiere más fuerza gracias a publicaciones como The Width of a Circle.