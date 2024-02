David Bowie celebra el 50 aniversario de Diamond Dogs con una reedición especial

El legendario álbum de David Bowie de 1974, Diamond Dogs, volverá a estar disponible este año con motivo de su 50º aniversario. El disco se lanzará el 24 de mayo a través de Parlophone, en una edición limitada, masterizada a media velocidad, así como en un vinilo con imagen, prensado a partir del mismo máster. Los discos saldrán a la venta el mismo día del aniversario del álbum.

Bowie produjo el álbum original él mismo y tocó la guitarra principal en ausencia de Mick Ronson. Surgió de un período en el que Bowie había intentado hacer una adaptación de la novela de George Orwell, 1984, así como un proyecto basado en la escritura de William S. Burroughs, pero ambos se habían frustrado.

De esa incertidumbre, Bowie empezó a alejarse del glam rock de Ziggy Stardust y Aladdin Sane y comenzó a abrazar el soul, el funk, que luego ampliaría con Young Americans de 1975.

Diamond Dogs es considerado uno de los mejores trabajos de Bowie y contiene clásicos como Rebel Rebel, Rock ‘n’ Roll With Me y la suite Sweet Thing/Candidate/Sweet Thing (Reprise). El álbum fue un éxito comercial y de crítica, y alcanzó el número uno en el Reino Unido y el número cinco en Estados Unidos.

Además de la reedición de Diamond Dogs, también se anunció el mes pasado que un nuevo álbum de la época de Ziggy Stardust de Bowie se lanzará para el Record Store Day de este año Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth) es una colección de grabaciones de Trident Studios de 1971 de canciones que en su mayoría formarían parte del legendario álbum de 1972, y estará disponible el Record Store Day, que se celebrará el 20 de abril.