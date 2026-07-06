Londres sigue rindiendo pleitesía a David Bowie. El espacio inmersivo Lightroom, situado en King’s Cross, ha anunciado una ambiciosa ampliación de su programación alrededor de David Bowie: You’re Not Alone, la experiencia audiovisual que desde su estreno se ha convertido en una de las citas culturales más comentadas de la capital británica.

A los pases diarios de la instalación, que se prolongarán hasta octubre, se suman ahora las funciones nocturnas, cuya duración se ha extendido hasta enero de 2027, y una notable batería de eventos en directo que convierten el recinto en un auténtico santuario Bowie durante los próximos meses.

Conciertos, «Bowie Nights» y una noche de versiones inesperada

El plato fuerte en materia de directos llegará de la mano de Peter Gregson, chelista y compositor que presentará los días 3, 4 y 5 de septiembre (con pases a las 19:00 y a las 21:00) una relectura personal de la etapa berlinesa de Bowie.

Su repertorio combinará una nueva versión para violonchelo eléctrico de «Electric Counterpoint» de Steve Reich, «Music for Airports» de Brian Eno, una recomposición propia del preludio de Bach y piezas de nueva creación, además de una sección de versiones de Bowie que variará en cada pase.

El 13 de agosto, de 18:30 a 20:30, Lightroom abrirá la temporada de King’s Cross Summer Sounds en Coal Drops Yard con un concierto gratuito al aire libre bajo el nombre de Bowie Nights, con actuaciones de Ashaine White y Jack Kaye (exmiembro de The Magic Gang), además de un cabeza de cartel sorpresa aún sin desvelar.

Escuchar a Bowie a oscuras: las sesiones Pitch Black Playback

Uno de los formatos más singulares de esta nueva tanda de eventos llega en colaboración con Pitch Black Playback: tres sesiones de escucha en completa oscuridad, utilizando el potente sistema de audio espacial HOLOPLOT del recinto, dedicadas a otros tantos discos fundamentales de Bowie.

The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars sonará el 28 de julio (19:00), Let’s Dance el 4 de agosto (19:00) y Earthling el 11 de agosto (19:00), coincidiendo con el lanzamiento de nuevas mezclas de cada álbum. Cada sesión incluirá, además, un pase de You’re Not Alone.

Un 80 cumpleaños con función especial

Más allá de la música en directo, el calendario incorpora otras propuestas: Iraina Mancini, hija del colaborador de Bowie Geoff MacCormack, pinchará el 31 de julio en una de las sesiones «Bowie Lates» que Lightroom organiza el último viernes de cada mes.

El propio MacCormack presentará también su nuevo libro junto al coautor Jérôme Soligny, David Bowie Music Lover, un recorrido por la colección de discos del artista.

La cita más simbólica llegará el 8 de enero de 2027, fecha en la que Bowie habría cumplido 80 años: Lightroom prepara una jornada especial de celebración, que se enmarca dentro de la ampliación del pase nocturno de You’re Not Alone, ahora confirmado hasta esa misma fecha.

Sobre «David Bowie: You’re Not Alone»

Dirigida por Mark Grimmer, director creativo de la histórica David Bowie Is en el V&A de Londres, junto a Tom Wexler, la experiencia combina actuaciones históricas, entrevistas poco vistas y material inédito procedente de los archivos del David Bowie Archive de Nueva York.

Sin seguir un orden cronológico estricto, el montaje viaja entre las distintas eras del artista proyectando las imágenes sobre paredes de más de diez metros de altura que envuelven por completo al público, en una propuesta que se siente tan cercana a un concierto como a una exposición. No es la primera vez que hablamos de las celebraciones en torno al legado de Bowie: repasamos hace un tiempo la reedición del 50 aniversario de Diamond Dogs, otro de los grandes hitos de su discografía que también tiene presencia en el recorrido de You’re Not Alone.

▶ «David Bowie: You’re Not Alone» — Lightroom, King’s Cross (Londres) | Hasta el 10 de enero de 2027

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