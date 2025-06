David Byrne anuncia «This Is The Sky» y gira mundial compartiendo el vibrante single «Everybody Laughs»

David Byrne, legendario líder de Talking Heads, ha anunciado su nuevo álbum en solitario This Is The Sky, que se lanzará el 5 de septiembre de 2025 a través de Matador Records. Este proyecto, el primero desde American Utopia (2018), cuenta con colaboraciones de St. Vincent, Hayley Williams de Paramore, Tom Skinner de The Smile y el ensamble de cámara Ghost Train Orchestra. Como adelanto, Byrne ha compartido el single principal Everybody Laughs, acompañado de un video dirigido por Gabriel Barcia-Colombo. Además, ha revelado una extensa gira mundial para 2025-2026, sin paradas confirmadas en España aún, prometiendo un espectáculo innovador con una banda de 13 músicos móviles.

Un mosaico de conexión humana

This Is The Sky, producido por Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), expande los temas optimistas de American Utopia, explorando la conexión humana y la posibilidad de unidad en un mundo caótico. Los 12 temas del álbum, arreglados por Ghost Train Orchestra, combinan pop orquestal, ritmos afrocaribeños y la narrativa característica de Byrne, con más “canciones narrativas” que en trabajos anteriores. Inspirado por su colaboración con Robyn y el tributo de Ghost Train Orchestra a Moondog en 2023, Byrne buscó arreglos íntimos que resaltaran la emoción de sus composiciones. “Sospeché que los arreglos orquestales sacarían a relucir la emoción que sentía en estas canciones”, dijo. Kid Harpoon añadió: “Caminar por Nueva York escuchando el demo de Everybody Laughs fue pura alegría; me hizo sentir que todos somos iguales”. El álbum incluye contribuciones de Hamilton Leithauser (The Walkmen) y Mauro Refosco, y promete un equilibrio entre lo personal y lo universal, con títulos como I Met the Buddha at a Downtown Party y Moisturizing Thing que reflejan el humor excéntrico de Byrne.

Everybody Laughs: Un himno alegre y colectivo

El single principal, Everybody Laughs, es una explosión de pop orquestal con ritmos afrocaribeños, cuerdas vibrantes y coros de St. Vincent. Byrne explicó: “Alguien me dijo: ‘David, usas mucho la palabra “everybody”’. Supongo que lo hago para dar una visión antropológica de la vida en Nueva York. Todos vivimos, morimos, reímos, lloramos, dormimos y miramos al techo”. La canción, que aborda lo absurdo de la existencia con un groove optimista, culmina en un estallido de voces entre Byrne y St. Vincent. El video, dirigido por Gabriel Barcia-Colombo, captura esta energía con imágenes caleidoscópicas que reflejan el espíritu colectivo del tema. Lanzado el 10 de junio de 2025, Everybody Laughs es el único single confirmado hasta ahora, aunque Byrne ha compartido adelantos en redes desde mayo, generando expectación entre los fans.

Gira mundial sin parada en España (por el momento)

Byrne llevará This Is The Sky a los escenarios con una gira que comienza el 14 de septiembre de 2025 en Providence, Rhode Island, y se extenderá por Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Europa hasta marzo de 2026. La gira contará con una banda de 13 músicos, cantantes y bailarines, incluyendo miembros de la producción de American Utopia, todos móviles en el escenario para crear una experiencia visual y sonora única. Byrne prometió un concepto innovador: “Mantendremos la movilidad de American Utopia, pero en lugar de cadenas, tendremos ubicaciones. Tendrán que venir a experimentar qué significa eso”. Las entradas para la gira salen a la venta el 13 de junio de 2025 a las 10:00 hora local, con preventa para artistas desde el 10 de junio. ¿Habrá citas en España? Esperemos que sí.

Tracklist de David Byrne – This Is The Sky

Everybody Laughs When We Are Singing My Apartment Is My Friend A Door Called No What Is the Reason for It? (ft. Hayley Williams) I Met the Buddha at a Downtown Party Don’t Be Like That The Avant Garde Moisturizing Thing I’m an Outsider She Explains Things to Me The Truth

Una carrera de innovación y conexión

David Byrne, nacido en Escocia en 1952 y criado en Estados Unidos, es una figura clave del rock alternativo, conocido por liderar Talking Heads (1975-1991), cuya discografía incluye clásicos como Remain in Light (1980) y Stop Making Sense (1984). Su carrera en solitario, iniciada con Rei Momo (1989), ha explorado géneros desde el pop orquestal hasta la música experimental. American Utopia (2018) se convirtió en un fenómeno cultural, con una gira, un espectáculo de Broadway ganador de un Grammy y una película dirigida por Spike Lee. Byrne también ha incursionado en el cine, el arte y la escritura, fundando el sello Luaka Bop y publicando libros como How Music Works. Su capacidad para fusionar ritmos globales, narrativa y comentario social lo ha consolidado como un ícono cultural, con This Is The Sky como un testimonio de su creatividad inagotable.

