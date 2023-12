David Byrne, el exlíder de Talking Heads, comparte alegría navideña con una lista de reproducción especial

En un gesto que seguramente traerá alegría a muchos durante estas fiestas, David Byrne ha curado una lista de reproducción navideña para las Fresh Air Series de la NPR. La colección de 19 canciones incluye una variedad de géneros y artistas como The Pogues, Phoebe Bridgers y Prince, prometiendo ser la banda sonora perfecta para la temporada.

Byrne, conocido por su enfoque innovador en la música, explicó por qué Talking Heads nunca quiso lanzar un álbum navideño, citando el riesgo de que si no tiene éxito, podría resultar en “algo vergonzoso”. Sin embargo, no se ha retenido en compartir su espíritu festivo, lanzando el año pasado su propia canción navideña, Fat Man’s Comin’, donde ofreció una interpretación única de Papá Noel.

La lista también destaca Fairytale Of New York de The Pogues, una canción que Byrne admira por su representación de una pareja inmigrante en Nueva York. Otros temas notables incluyen Getting Ready for Christmas Day de Paul Simon, Christmas Will Break Your Heart de LCD Soundsystem, y Santa Claus Go Straight to the Ghetto de James Brown.

¡Escucha su selección a continuación!