David Byrne vuelve a demostrar que su relación con el cine es tan sólida como la que mantiene con la música. El artista escocés ha anunciado que su gira Who Is the Sky?, en marcha desde septiembre de 2025, tendrá su propia película de concierto, y lo hará de la mano de un nombre que llega directamente de los Oscar: Brady Corbet, director de The Brutalist. El filme, todavía sin título oficial confirmado más allá del que comparte con la gira, ya está en fase de posproducción tras un rodaje que tuvo lugar en la ciudad natal del músico.

No es la primera vez que Byrne convierte un espectáculo en directo en material para la gran pantalla, pero sí es la primera que lo hace en un formato tan exigente como el 70 milímetros. La noticia llega poco después de que Byrne recuperase en directo clásicos de Talking Heads y de que ampliase su ya extensa red de colaboraciones recientes, un momento de actividad constante que ahora corona con este proyecto cinematográfico.

Brady Corbet, el cineasta de “The Brutalist”, al mando del rodaje

El encargado de dirigir la película es Brady Corbet, cineasta que en 2024 se consagró internacionalmente con The Brutalist, ganadora de tres premios Oscar y con diez nominaciones en total. Corbet ha rodado las actuaciones de Byrne en un combinado de 8 y 15 perforaciones en 70 milímetros, una decisión técnica poco habitual en el cine de conciertos contemporáneo y que busca capturar con la máxima fidelidad posible la escala visual del espectáculo.

El propio Byrne ha querido destacar la diferencia que ha supuesto trabajar en este formato: «Tenía razón, de verdad captura el alcance visual panorámico del espectáculo. Nunca había visto algo así», aseguró el artista en el comunicado de presentación, en referencia a las primeras imágenes que Corbet le envió del rodaje. El director, por su parte, ha subrayado el componente comunitario de la propuesta escénica: «La actuación de la banda es una celebración inclusiva de comunidad, y de Baltimore en particular, una de las ciudades históricas más infravaloradas de Estados Unidos», señaló Corbet sobre la ciudad donde se filmó el proyecto.

La producción corre a cargo de Pre-Code, la compañía del propio Corbet, junto a The Deep End Films y la participación de Mona Fastvold, con River Road Entertainment como responsable de la presentación del proyecto. Por el momento no se ha confirmado ni distribuidora ni fecha de estreno, algo habitual en esta fase de posproducción.

De “Stop Making Sense” a “Who Is the Sky?”: una tradición que Byrne no ha dejado de cultivar

Pocos artistas de su generación pueden presumir de un historial cinematográfico tan constante como el de David Byrne. Todo empezó en 1984 con Stop Making Sense, el documental que Jonathan Demme rodó sobre Talking Heads y que con el tiempo se convirtió en referencia absoluta del género, hasta el punto de recibir un relanzamiento en salas en 2023 casi cuarenta años después de su estreno original. Ya en solitario, Byrne repitió la fórmula en 2020 con American Utopia, la adaptación cinematográfica que Spike Lee hizo de su exitoso espectáculo de Broadway y que se llevó dos premios Emmy por el camino.

Who Is the Sky? es tanto el nombre del disco que Byrne publicó en 2025 a través de Matador Records como el de la gira que lo ha llevado por más de 150 conciertos en cuatro continentes desde entonces, y que se cierra el próximo 19 de septiembre en el Forest Hills Stadium de Nueva York. Sobre el escenario, el músico comparte protagonismo con un conjunto de trece músicos, cantantes y bailarines en movimiento constante, una puesta en escena que ya ha sido descrita como la heredera natural de American Utopia. Que esta gira termine convertida en película no es, por tanto, una sorpresa aislada, sino la continuación lógica de una carrera que ha entendido el directo como una forma de cine en sí misma.

Baltimore, la ciudad que se convirtió en plató

El rodaje tuvo lugar durante varias noches de mayo en el Hippodrome de Baltimore, la ciudad del condado donde Byrne se crio, en lo que la organización ha descrito como una celebración tanto del espectáculo como de la propia comunidad local. Sobre el escenario, el repertorio combinó nuevas composiciones de Who Is the Sky? con himnos de Talking Heads como “Psycho Killer” o “Burning Down the House”, además de una rareza como “Houses in Motion”, que no sonaba en directo desde 2009.

La elección del 70 milímetros conecta directamente con la voluntad de Corbet de preservar el formato panorámico incluso en un proyecto de naturaleza musical, algo que ya había explorado con resultados aclamados en The Brutalist y que ahora traslada al terreno del documental de conciertos. Desde The Deep End Films, productora del proyecto junto a Pre-Code, se ha descrito la película como un intento de acercar la gira de Byrne a la pantalla de una manera que pueda conservarse en el tiempo, una ambición que encaja con el cuidado técnico puesto en el rodaje.

Con la gira todavía activa hasta su cierre en septiembre y el montaje de la película avanzando en paralelo, David Byrne suma así un nuevo capítulo a una filmografía en directo que empezó hace más de cuarenta años y que, de momento, no muestra signos de agotamiento.

¿Crees que “Who Is the Sky?” puede estar a la altura de “Stop Making Sense” y “American Utopia”? ¿Qué canción de Talking Heads te gustaría ver en la gran pantalla?

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