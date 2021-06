David Crosby lanza nueva canción coescrita con Donald Fagen

David Crosby ha lanzado una nueva canción escrita conjuntamente con Donald Fagen titulada Rodriguez For a Night.

For Free (Three Blind Mice, 2021) es el nombre del nuevo álbum de David Crosby que verá la luz el próximo 23 de julio, días antes de su 80 cumpleaños. En este nuevo álbum se incluyen canciones coescritas con su hijo James Raymond, Michael McDonal, Donald Fagen o colaboraciones con Sarah Jarosz, entre otros.

Crosby ha declarado para la revista Rolling Stone el pasado año 2020 que era una colaboración que llevaba esperando mucho tiempo y que está “muy agradecido de que haya colaborado con unas palabras. Le he estado preguntando durante un par de años. Creo que empezó a confiar en nosotros. Después de mucho tiempo, nos ha brindado unas cuantas palabras de las que hemos sacado materia”. Como resultado de unas cuantas palabras ha salido Rodriguez For a Night que suena al soul propio de Fagen.

Asimismo, como ya hemos mencionado, también ha lanzado una canción en la que colabora con Sarah Jarosz. Se titula como el nombre del disco, For Free. Se trata de una versión de la canción For Free de Joni Mitchell que escribió en 1970 de la que Crosby hizo su versión hace unos años y ahora ha querido introducir en su disco por el amor que le tiene a esa canción, a Mitchell y a su significado. “Es una de mis canciones favoritas, porque me encanta lo que dice sobre el espíritu de la música y lo que te impulsa a tocar”, afirma.

Escucha ambas canciones aquí: