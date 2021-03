David Crosby vende su legado musical a ‘Iconic Artists Group’

David Crosby, uno de los legendarios miembros de la famosa banda norteamericana de rock sureño CSYN (Crosby, Stills, Nash and Young) ha vendido su extenso catálogo de canciones al empresario Irving Azoff, dueño de Iconic Artist Group, una entidad de gestión y desarrollo cuyo objetivo es ofrecer a sus clientes una solución permanente para cuidar, proteger y desarrollar su legado en el futuro. El acuerdo de venta incluye todos los trabajos de grabación y en directo como autor en solitario y los que compuso con The Byrds y Crosby & Nash, CSN y CSNY.De momento se desconoce la suma recibida por tal venta, pero sin duda será importante. New York Times estima que David Crosby ha podido embolsarse 247 millones de euros.

¿Motivos? Sin duda, económicos, edad y coyunturales. El mismo artista así lo ha manifestado: “Dada nuestra incapacidad actual para trabajar en vivo, este acuerdo es una bendición para mí y mi familia y creo que estas son las mejores personas para hacerlo”.

No cabe duda que últimamente se está produciendo este tipo de ventas dentro del panorama musical, sobre todo entre grupos que fueron máxima referencia en los 70 aunque también en posteriores. Lo han hecho ya Shakira, Deft Leppard, Bob Dylan, The Beach Boys, Stevie Nicks, Neil Young, etc. Parte de ello se debe a la pandemia que ha afectado a todos los estamentos mundiales (no hay giras ni conciertos), y por otro lado, al streaming como forma nueva de consumir música. Ambas realidades han reducido tremendamente la capacidad de ingresos de los artistas, tal como lo ha expresado el propio David Crosby: “Si pudiéramos cobrar por los discos y tocar en vivo, no estaríamos haciendo esto. Ninguno de nosotros”. No obstante, y aunque cueste admitirlo, la edad también juega un papel determinante en según qué autores. La vitalidad y el tiempo ya no son los mismos que en la juventud y madurez. Es por ello que debe pensarse en el futuro y dejar los legados bajo forma segura y rentable para que sigan dando sus frutos.

El empresario Irving Azoff también se refirió sobre la operación de forma muy clara y muy entrañable: “He conocido a David como un amigo y lo he admirado como un gran artista desde nuestros primeros días en ‘Geffen Roberts Management’, poco después de mudarme a Los Ángeles. Este es un momento increíble estar nuevamente involucrado con David y con su tremendo catálogo de música. Es verdaderamente uno de los compositores y artistas más prolíficos y me siento honrado de que haya convertido a ‘Iconic Artist Group’ en el administrador de su valiosísimo legado musical atemporal”.

Por su parte, Olivier Chastan, cofundador y CEO de Iconic Artist Group, ha querido agregar que “El impacto de David en la música y la cultura solo es igualado por el poder duradero de sus hermosas y sofisticadas canciones. Desde las hermosas melodías de ‘Guinnevere’ y ‘Déjà Vu’ hasta los mordaces mensajes de ‘Wooden Ships’ y ‘Almost Cut My Hair’, su música sigue siendo tan innovadora y relevante como cuando se creó. Estoy EMOCIONADO de que David haya confiado su legado en nosotros”.

La transacción de los legados musicales a Icon Artists Group implica que la empresa ahora tiene el poder del nombre del artista, de sus imágenes, videos, material de archivo, grabaciones etc. Queda ahora por saber qué tipo de acciones se realizarán con todo este material, especialmente cosas nuevas ideadas para los fans. Respecto al tema, Chastan mencionó: “Me vienen muchas ideas relacionadas con lo tecnológico, como VR, AR, 3D, CGI, procesamiento del lenguaje natural, etcétera”. Y es que, a partir de ahora, un mundo nuevo de posibilidades se levanta para estos grandes artistas.

La venta del material de Crosby coincide también con el 50º aniversario del álbum debut en solitario del autor, If I Could Only Remember My Name (1971) y con Déjà Vu, el segundo álbum de estudio de CSNY, lanzado en 1970.

Cabe recordar que ante artistas de este calibre como los mencionados y otros que harán lo mismo, se garantiza que parte de la historia de la música no caiga olvidada. Son autores que han cimentado la música que existe hoy día. Son compositores que crearon en una época virgen luchando contra viento y marea, con el fin de abrir caminos y establecer un sonido diferente dentro de una sociedad arraigada en los convencionalismos de posguerra, las hipocresías dominantes y las convulsiones resultantes de los conflictos sociales de la época.

Sin duda, los 60 y 70 fueron décadas que marcaron hitos determinantes en la evolución de la música, y dentro de ellas David Crosby fue una de esas almas mater que catapultó la música como arte. Por todo ello merece que su legado esté en las manos que le asegure un trono especial en el olimpo sónico de los dioses.