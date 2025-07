David Gilmour lleva su magia a la gran pantalla con «Live at the Circus Maximus»

El legendario David Gilmour ha anunciado el lanzamiento de Live at the Circus Maximus, Rome, un filme que captura sus conciertos de 2024 en el icónico Circo Máximo de Roma, parte de su gira Luck and Strange. La película, dirigida por su colaborador habitual Gavin Elder, se estrenará en cines e IMAX el 17 de septiembre de 2025 por tiempo limitado, con entradas a la venta desde el 6 de agosto en davidgilmour.film. Además, el 17 de octubre se lanzará en Blu-ray, DVD y CD, incluyendo material inédito y el álbum en vivo The Luck and Strange Concerts, con 23 canciones grabadas en varios shows de la gira. Este incluye temas de su último disco Luck and Strange, como Between Two Points con Romany Gilmour, y clásicos de Pink Floyd como Sorrow, Wish You Were Here y Comfortably Numb.

La gira, que respaldó su quinto álbum en solitario Luck and Strange, comenzó con conciertos en Brighton, siguió con seis noches agotadas en Roma y continuó en el Royal Albert Hall de Londres, el Hollywood Bowl de Los Ángeles y el Madison Square Garden de Nueva York. El audio, coproducido por Gilmour y Charlie Andrew, estará disponible en Dolby Atmos y 5.1. Una edición de lujo incluirá un libro de 120 páginas con fotos de Polly Samson. Gilmour describe estos conciertos como los mejores de su carrera, una experiencia imperdible para fans que podrán revivir o descubrir esta histórica gira.

David Gilmour: un legado de acordes eternos y alma psicodélica

David Gilmour, icónico guitarrista y voz de Pink Floyd, ha marcado la historia del rock con su talento inconfundible. Nacido en Cambridge en 1946, se unió a la banda en 1967, reemplazando a Syd Barrett y convirtiéndose en pieza clave de su sonido. Con Pink Floyd, participó en obras maestras como The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) y The Wall (1979), donde su guitarra y voz melancólica definieron himnos como Comfortably Numb y Shine On You Crazy Diamond. Tras la salida de Roger Waters en 1985, Gilmour lideró la banda en álbumes como A Momentary Lapse of Reason (1987) y The Division Bell (1994), consolidando su rol como visionario. Su estilo, cargado de emoción y texturas, lo convirtió en uno de los guitarristas más influyentes del siglo XX.

En solitario, Gilmour debutó con David Gilmour (1978), seguido por About Face (1984), ambos mostrando su versatilidad fuera de Pink Floyd. Tras la disolución de la banda, lanzó On an Island (2006), un éxito introspectivo, y Rattle That Lock (2015), que exploró sonidos más contemporáneos. Su quinto álbum, Luck and Strange (2024), producido con Charlie Andrew, mezcla nuevas composiciones con colaboraciones familiares como Romany Gilmour y ha sido aclamado por su frescura. Además, sus grabaciones en vivo, como Live in Gdańsk (2008) y el próximo Live at the Circus Maximus, Rome (2025), capturan su magia en el escenario. Con una carrera de más de cinco décadas, Gilmour sigue siendo un faro de creatividad y emoción.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.