David Johansen, último alma de los New York Dolls, nos dice adiós

El mundo de la música ha perdido otra de sus figuras más icónicas de las últimas décadas: David Johansen, el carismático vocalista de New York Dolls, falleció el pasado viernes 28 de febrero en su hogar de Nueva York a los 75 años. Su hija, Leah Hennessey, confirmó la noticia, revelando que el músico había enfrentado un cáncer en etapa cuatro desde 2020.

Con su inigualable presencia en el escenario, Johansen marcó el nacimiento del punk al fusionar el glam y el hard rock con una rebeldía que fue muy representativa para toda una generación. Junto a Johnny Thunders, Sylvain Sylvain y Arthur Kane, lanzó los legendarios New York Dolls (1973) y Too Much Too Soon (1974), dos discos de gran influencia en la escena musical.

Además de su etapa con los Dolls, Johansen exploró nuevos caminos como solista y bajo el seudónimo Buster Poindexter, regalándonos temas como el contagioso Hot Hot Hot. También brilló como actor, destacando en cintas como Scrooged junto a Bill Murray.

El músico deja un gran legado que influenció a iconos como Morrissey y Stevie Van Zandt, quien lo describió como “una leyenda única”.

Una vida marcada por la innovación: la trayectoria de los New York Dolls

Formados en 1971, los New York Dolls revolucionaron el panorama musical con su estilo transgresor y su estética provocativa. Aunque su carrera inicial fue breve, con solo dos álbumes, su influencia en el punk rock y el glam rock es innegable. New York Dolls capturó su actitud sin concesiones, mientras que Too Much Too Soon refinó su sonido.

Tras la separación de la banda en 1976, David Johansen exploró su talento multifacético, adoptando nuevas identidades y sonidos que lo consolidaron como una figura irrepetible. Su retorno con los Dolls en 2004 demostró que su espíritu innovador seguía intacto, recordando al mundo por qué fueron pioneros del punk.

La vida y obra de Johansen resplandecen como un faro de autenticidad y reinvención, inspirando a generaciones de músicos. El último adiós a este icono reafirma el poder intemporal de su legado.

