David Lynch aclara que seguirá en activo y creativo a pesar de su diagnóstico de enfisema

David Lynch, el aclamado director de Twin Peaks, entre muchas otras obras, ha revelado que le han diagnosticado un enfisema debido a sus años y años como fumador empedernido, por lo que deberá mantenerse encerrado en su domicilio para evitar enfermedades.

A pesar de esta condición, y los rumores posteriores a su anuncio inicial, Lynch ha dejado claro que no tiene planes de retirarse. En una declaración oficial, Lynch expresó su amor por el tabaco y mencionó que ha dejado de fumar desde hace más de dos años. A pesar de estar confinado en casa para evitar enfermedades, Lynch afirma seguir lleno de felicidad y creatividad.

Recordemos que, ya durante la pandemia en su domicilio, Lynch lanzó la serie de videos “What Is David Working on Today?” y reportes meteorológicos diarios en YouTube. También ha creado cortometrajes como Fire (Pożar) y WHAT DID JACK DO?, dirigido un video musical para Donovan, y lanzado el álbum colaborativo Cellophane Memories con Chrystabell. Su última película, Inland Empire, se estrenó en 2006.

Lynch agradeció a sus seguidores por su preocupación y reafirmó su compromiso con la creatividad, demostrando que su espíritu artístico sigue intacto a pesar de los desafíos de salud.