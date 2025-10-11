De estrella del rock a símbolo del horror: Ian Watkins muere apuñalado en prisión

Ian Watkins, ex-vocalista de Lostprophets y condenado por múltiples delitos sexuales contra menores, ha muerto a los 48 años tras ser apuñalado por otro recluso en la prisión de máxima seguridad de Wakefield, Reino Unido. El ataque ocurrió el 11 de octubre de 2025 por la mañana, y aunque los servicios de emergencia acudieron rápidamente, Watkins fue declarado muerto en el lugar, según confirmó la policía de West Yorkshire. El caso está siendo investigado por la unidad de homicidios.

Watkins cumplía una condena de 29 años más seis en libertad condicional por 13 delitos sexuales, incluyendo intento de violación de un bebé, conspiración para violar a un menor, abuso sexual infantil y posesión de pornografía extrema. Su historial carcelario ya incluía episodios violentos: en 2023 fue secuestrado por otros presos y apuñalado con un cepillo de baño afilado, presuntamente por una deuda de drogas. Además, en 2017 fue acusado de seguir manipulando a víctimas desde prisión, lo que generó duras críticas a las autoridades penitenciarias por su falta de control.

La caída de Watkins arrastró consigo a Lostprophets, banda que en su momento fue una de las más influyentes del rock alternativo británico de los 2000. Tras su condena en 2013, el grupo se disolvió de inmediato. Sus ex-integrantes formaron No Devotion junto a Geoff Rickly de Thursday, intentando reconstruir sus carreras lejos del escándalo. La muerte de Watkins, aunque brutal, cierra uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de la música británica.

De promesa del post-hardcore a caída sin redención

Ian Watkins nació en Gales en 1977 y comenzó su carrera musical como baterista en Public Disturbance, una banda de hardcore punk. En 1997 fundó Lostprophets junto a Lee Gaze, Mike Lewis, Stuart Richardson, Jamie Oliver y Mike Chiplin, consolidándose como vocalista principal. Su debut Thefakesoundofprogress (2000) llamó la atención por su mezcla de nu-metal, emo y post-hardcore, pero fue con Start Something (2004) que alcanzaron el estrellato, gracias a himnos como Last Train Home y Burn Burn. El álbum llegó al número 4 en Reino Unido y los posicionó como referentes del rock alternativo.

Le siguieron Liberation Transmission (2006), que debutó en el número 1 de las listas británicas, The Betrayed (2010) y Weapons (2012). Aunque su popularidad decayó ligeramente en sus últimos años, Lostprophets seguía siendo una banda de peso en festivales como Reading & Leeds y Download. Su estilo evolucionó hacia un sonido más melódico y accesible, sin perder la energía de sus inicios. Sin embargo, todo se vino abajo en diciembre de 2012, cuando Watkins fue arrestado por delitos sexuales. La banda se disolvió oficialmente en octubre de 2013, tras la condena de su líder.

En 2014, los miembros restantes formaron No Devotion con Geoff Rickly, publicando Permanence (2015) y No Oblivion (2022), con un sonido más cercano al post-punk y al shoegaze. Aunque nunca alcanzaron el éxito comercial de su proyecto anterior, lograron reconstruir su identidad artística y distanciarse del legado tóxico de Watkins. Su historia es un recordatorio brutal de cómo el talento puede ser eclipsado por el horror.

