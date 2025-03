¡De Faithless a Selena Gomez! Un repaso por los lanzamientos, giras y despedidas de la mañana del 24 de marzo

¡Agárrate fuerte, porque el mundo de la música está en plena ebullición este lunes 24 de marzo de 2025! Hoy es uno de esos días en los que los titulares musicales se suceden sin descanso, trayendo consigo una avalancha de emociones, ritmos y noticias que te harán vibrar de la cabeza a los pies. ¿Qué tenemos en el menú? El regreso lleno de sintetizadores de Faithless con su irresistible Peace Noise, una colaboración mágica entre The Waterboys y Fiona Apple en Letter From An Unknown Girlfriend, y un regalo del pasado con Selena Gomez desempolvando Stained. Pero espera, hay más: Peter Murphy y Justin Chancellor de Tool unen fuerzas, Sam Ryder nos llena de soul con White Lies, y Mae Muller nos libera con Breakaway.

En el horizonte festivalero, el Bilbao BBK 2025 despliega un cartel de infarto con Damiano David y Sparks, mientras las giras de James Arthur y Tropical Fuck Storm prometen arrasar España. Y no paramos: The Specials homenajean al ska, Anderson .Paak lanza una guitarra de ensueño con Fender y Jameson, y los rumores de un nuevo proyecto de Evanescence nos mantienen en vilo. Aunque también hay un adiós: el mundo despide a Paul Wagstaff, leyenda de Happy Mondays, Black Grape y Paris Angels.

¿Preparado para este torbellino musical? ¡Sube el volumen y acompáñanos en este recorrido épico!

Lanzamientos que te harán pulsar «repetir»

Faithless regresa con el synthwave de Peace Noise

Si pensabas que la música electrónica no podía sorprendernos más, Faithless está aquí para demostrarte lo contrario. Acaban de lanzado Peace Noise, un single que mezcla sintetizadores envolventes con ese toque nostálgico que los catapultó a la fama en los 90 con himnos como Insomnia. Según NME, este tema es un “retorno lleno de sintetizadores” que captura la esencia de la banda mientras la proyecta hacia el futuro. Imagínate una pista de baile iluminada por neones, donde los beats te envuelven como una ola imparable: eso es Peace Noise. Tras la pérdida de Maxi Jazz en 2022, Sister Bliss y Rollo han sabido mantener el espíritu vivo, y este lanzamiento es una prueba de que Faithless sigue siendo uno de los nombres más importantes en este género. ¡Prepárate para perderte en sus frecuencias!

The Waterboys y Fiona Apple tejen magia en Letter From An Unknown Girlfriend

¿Qué pasa cuando unes la sensibilidad folk-rock de The Waterboys con la voz única de Fiona Apple? La respuesta es Letter From An Unknown Girlfriend, un single que hoy nos ha dejado boquiabiertos. Liderados por Mike Scott, los escoceses han creado una pieza que destila melancolía y misterio, mientras la colaboración con Fiona añade una capa de intensidad emocional que corta como un cuchillo afilado. Es el tipo de canción que te hace cerrar los ojos y dejar que te transporte a un lugar donde el tiempo se detiene. Si eres fan de las emociones crudas y las voces que llegan al alma, este dúo inesperado te va a conquistar.

Selena Gomez desentierra Stained, un eco de hace nueve años

¡Sorpresa del día! Selena Gomez ha decidido abrir el baúl de los recuerdos y regalarnos Stained, un tema inédito grabado hace casi una década que nunca llegó a publicarse… hasta ahora. Este 24 de marzo, la estrella pop nos lleva de vuelta a 2016, cuando su carrera estaba en plena transición entre Disney y su reinado como ícono global. Los fans, que llevaban años especulando sobre estas grabaciones perdidas, están en éxtasis, y no es para menos: este single es como encontrar una carta olvidada que aún tiene mucho que decir. ¿Un guiño al pasado o un preludio de algo nuevo? Sea como sea, Selena sabe cómo mantenernos enganchados.

Peter Murphy y Justin Chancellor de Tool fusionan mundos en The Artroom Wonder

Cuando dos gigantes de mundos distintos se cruzan, el resultado es explosivo. Peter Murphy, el padrino del gótico con su legado en Bauhaus, se ha unido a Justin Chancellor, el bajista visionario de Tool, para crear The Artroom Wonder. Este single es un viaje oscuro y experimental que combina la voz teatral de Murphy con los paisajes sonoros retorcidos que Chancellor aporta desde el universo progresivo de Tool. Imagina un lienzo sonoro donde el post-punk se encuentra con riffs pesados y atmósferas inquietantes: eso es lo que te espera. Es una colaboración que pocos vieron venir, pero que tiene sentido en cuanto la escuchas. Para los amantes de lo extraño y lo bello, este tema es un imprescindible.

Sam Ryder deslumbra con el soul de White Lies

Si hay alguien que puede hacerte sentir que el mundo es un lugar más brillante, ese es Sam Ryder. Hoy ha lanzado White Lies, un single que rebosa soul, pasión y una energía vocal que te pone la piel de gallina. “Estoy increíblemente orgulloso de esta nueva música”, confesó a NME, y no es difícil entender por qué. Desde su explosión en Eurovisión 2022 con Space Man, Ryder ha demostrado que su voz es un arma letal, y en White Lies la lleva a nuevas alturas. Es una mezcla de intensidad emocional y un estribillo que invita a cantarlo a pleno pulmón, perfecto para esos momentos en los que necesitas un subidón de vida. Si aún no lo tienes en tu radar, este es el momento de subir el volumen y dejarte llevar.

Mae Muller rompe cadenas con Breakaway

Mae Muller está lista para conquistar corazones y pistas de baile con Breakaway, su nuevo single lanzado hoy. Este tema es un himno de liberación, con letras que cortan como bisturí y una producción que te hace moverte incluso mientras sanas heridas. Según NME, es “vulnerable y antémico”, una descripción que le queda como anillo al dedo. Tras su paso por Eurovisión 2023 con I Wrote A Song, Mae sigue construyendo su legado como una voz fresca y auténtica en el pop británico. Breakaway es para esos días en los que necesitas soltar el pasado y abrazar lo que viene, todo mientras bailas como si nadie te viera. ¿Te unes a la revolución de Muller?

Giras que ya hemos apuntado en el calendario

James Arthur promete una noche mágica en Madrid

¡Atención, fans de las baladas que llegan al alma! James Arthur actuará en Madrid el próximo 18 de noviembre de 2025, y ya podemos sentir la electricidad en el aire. Conocido por éxitos como Say You Won’t Let Go y Impossible, el británico trae su mezcla única de vulnerabilidad y potencia vocal a la capital española. Este concierto será una oportunidad para verlo en un formato íntimo pero cargado de emoción, perfecto para cantar a pleno pulmón y dejar que las lágrimas fluyan si hace falta. Madrid se prepara para recibir a Arthur con los brazos abiertos, y tú, ¿te lo vas a perder?

Tropical Fuck Storm desatan el caos en Bilbao, Madrid y Barcelona

Desde Australia llega un huracán sonoro llamado Tropical Fuck Storm, y España está en su punto de mira. La banda pasará por Bilbao, Madrid y Barcelona para presentar su nuevo álbum en directo, una obra que captura su esencia cruda y psicodélica. Liderados por Gareth Liddiard, este cuarteto es conocido por su rock experimental que desafía todas las reglas, mezclando noise, punk y una actitud que no deja indiferente. Estas tres fechas prometen ser un torbellino de energía impredecible, ideal para quienes buscan algo más allá de lo convencional. Si te atreves a sumergirte en su caos, apunta estas ciudades en tu agenda: Tropical Fuck Storm está listo para arrasar.

Más novedades que darán de qué hablar

The Specials honran el ska con When A Light Goes Out

El ska nunca muere, y The Specials lo demuestran con When A Light Goes Out, un single recién anunciado que rinde homenaje a los héroes caídos del género. Esta legendaria banda británica, pionera del 2 Tone en los 70 y 80 con clásicos como Ghost Town, regresa con una canción que es un emotivo recuerdo a quienes dejaron su marca en la historia del ska. Con sus ritmos contagiosos y un mensaje que toca el corazón, When A Light Goes Out es un puente entre el pasado y el presente, recordándonos por qué The Specials siguen siendo relevantes. Si el ska corre por tus venas, este lanzamiento te va a emocionar hasta las lágrimas.

Anderson .Paak fusiona funk y diseño con Fender y Jameson

Anderson .Paak no se conforma con ser un genio musical: ahora también deja su huella en el mundo de los instrumentos. El artista ha lanzado una colaboración con Fender y Jameson que incluye una guitarra y un amplificador edición especial, diseñados con su estilo funky y su amor por los detalles. El diseño refleja la personalidad retro-soul de .Paak, conocido por éxitos como Am I Wrong. Imagina tocar tus propios riffs con el mismo equipo que lleva la firma de este ícono: es como tener un pedacito de su magia en tus manos. ¡Un lanzamiento que suena tan bien como se ve!

¿Un nuevo capítulo para Evanescence?

¡Atención, almas góticas y fans del rock! Los rumores sobre un posible nuevo proyecto de Evanescence están circulando como pólvora, y este 24 de marzo nos tienen realmente emocionados. Aunque no hay confirmación oficial, la idea de que Amy Lee y su banda estén tramando algo nuevo es suficiente para acelerar nuestros corazones. ¿Será un álbum completo tras The Bitter Truth de 2021? ¿Un single inesperado? ¿O tal vez una colaboración épica? Con su legado de himnos como Bring Me To Life, Evanescence siempre encuentra formas de sorprendernos. Mientras esperamos pistas, una cosa es segura: cualquier noticia de ellos será un evento sísmico en el mundo de la música.

Nos despedimos de una leyenda

Adiós a Paul Wagstaff, un pilar de Manchester

Hoy el mundo de la música se viste de luto con la partida de Paul Wagstaff, guitarrista de Happy Mondays, Black Grape y Paris Angels, quien falleció a los 60 años. Conocido por sus riffs distintivos y su energía arrolladora, Wagstaff fue una figura clave en la escena Madchester de los 80 y 90, ayudando a definir el sonido de una era con bandas que mezclaban rock, funk y actitud punk. Desde los días salvajes de Happy Mondays con Step On hasta su trabajo con Black Grape en In The Name Of The Father, su legado es inmenso. Los tributos no han tardado en llegar, recordándolo como un músico apasionado y un espíritu libre. Descansa en paz, Paul: tu luz seguirá brillando en cada nota que nos dejaste.

