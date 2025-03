De la melancolía a la redención: Julien Baker y Torres conquistan con «Dirt»

¡Prepárate para un viaje emocional inolvidable! Julien Baker y Torres han vuelto a encender la chispa con Dirt, el más reciente single de su esperado álbum colaborativo Send A Prayer My Way. Lanzado el 26 de marzo de 2025, este tema es una joya acústica que destila melancolía, fuerza y un toque de alt-country que te hará vibrar desde la primera nota. Con este cuarto adelanto, las dos artistas demuestran que su unión es mucho más que una colaboración: es una fuerza creativa que está redefiniendo el paisaje sonoro contemporáneo.

Según cuenta Rolling Stone, Dirt llega tras los potentes sencillos Sylvia, Sugar in the Tank y Tuesday, y refleja las influencias de Lucinda Williams que ambas han citado con entusiasmo. La canción, un lamento crudo pero esperanzador, nos sumerge en las luchas internas de Torres —cuyo nombre real es Mackenzie Scott— mientras canta: “Solía pensar que era magia, ahora estoy segura de que es una maldición”. NME lo describe como “inquietante” y no podrían estar más acertados: es imposible no sentir el peso de cada palabra, respaldada por la guitarra delicada pero contundente de Baker.

Este single es un nuevo vistazo a Send A Prayer My Way, un proyecto que lleva casi una década gestándose desde que ambas tocaron juntas en 2016 y decidieron crear un disco country. Programado para el 18 de abril vía Matador Records, el álbum promete ser una mezcla de elegancia lírica y vulnerabilidad descarnada, algo en lo que ambas artistas destacan por separado.

Pero no todo es celebración, ya que el lanzamiento coincide con la cancelación de conciertos en la Universidad de Ohio (27 de marzo) y el festival Big Ears en Knoxville (29-30 de marzo) debido a una conmoción cerebral sufrida por un miembro clave del equipo. A pesar de esto, la maquinaria no se detiene. Baker y Torres arrancarán su gira por EE. UU. el 23 de abril en Richmond, Virginia, y ya tienen fechas confirmadas en festivales como Zootown Music Festival y Pickathon. Mientras, Dirt ya está disponible en todas las plataformas, y el álbum se puede reservar ahora mismo.

Con Baker fresca de su éxito con Boygenius (The Record, 2023) y Torres tras su aclamado What an Enormous Room (2024), este dúo no solo cumple expectativas, las pulveriza. Dirt es una balada que te abraza y te sacude al mismo tiempo, un testimonio de dos artistas en la cima de su carrera. Si aún no te has subido al tren de Send A Prayer My Way, este single es tu billete de entrada. ¡Escúchalo, vívelo y déjate llevar por la magia cruda de Julien Baker y Torres!

