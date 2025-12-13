De «My Generation» a Windsor Castle: Roger Daltrey es nombrado caballero

El destino tiene giros que parecen escritos por un guionista con sentido del humor. Roger Daltrey, el eterno vocalista de The Who, cantó en My Generation aquello de “I hope I die before I get old”, y seis décadas después no solo sigue vivo y en activo, sino que acaba de recibir el título de Sir Roger Daltrey en una ceremonia en Windsor Castle. A sus 81 años, el príncipe William le impuso la espada sobre el hombro, reconociendo no solo su legado musical, sino también su incansable labor con la Teenage Cancer Trust, organización para la que ha recaudado más de 30 millones de libras gracias a los conciertos benéficos en el Royal Albert Hall.

El propio Daltrey confesó que su esposa le ocultó la carta oficial hasta que regresó de gira, y que la noticia le pareció un sueño: “Nací durante la Segunda Guerra Mundial y crecí en las calles de Londres. Para un chico como yo, esto es un sueño hecho realidad”. La distinción lo coloca en la misma liga de otros gigantes del rock británico como Paul McCartney, Mick Jagger o Elton John, todos ellos también caballeros de la corona.

Más allá del protocolo, este reconocimiento es un símbolo de cómo el rock, antaño visto como rebelde y peligroso, ha terminado por convertirse en parte del patrimonio cultural británico. Y pocos artistas encarnan esa transición mejor que Daltrey: de los escenarios incendiarios de los años sesenta a la solemnidad de Windsor, siempre con la misma voz poderosa que convirtió a Baba O’Riley o Won’t Get Fooled Again en himnos generacionales.

La voz que definió a The Who y un camino paralelo en solitario

Roger Daltrey nació en 1944 en Shepherd’s Bush, Londres, y fue el motor inicial de la banda que acabaría llamándose The Who. Su energía y ambición reclutaron a John Entwistle y más tarde a Pete Townshend, dando forma a un grupo que revolucionó el rock británico con su mezcla de agresividad, teatralidad y experimentación. Con discos como Tommy (1969), Who’s Next (1971) y Quadrophenia (1973), la banda se consolidó como una de las más influyentes del siglo XX, vendiendo más de 100 millones de copias en todo el mundo. La voz de Daltrey, capaz de pasar de la furia desgarrada a la emoción contenida, se convirtió en el sello sonoro de canciones como Pinball Wizard, My Generation o You Better You Bet.

En paralelo, Daltrey inició una carrera en solitario en 1973 con el álbum Daltrey, al que siguieron trabajos como Ride a Rock Horse (1975), One of the Boys (1977) y Under a Raging Moon (1985). Su discografía individual incluye diez álbumes de estudio y varios recopilatorios, con éxitos como Giving It All Away o Without Your Love. Además, ha desarrollado una faceta como actor en cine y televisión, demostrando una versatilidad que lo ha mantenido vigente durante más de seis décadas.

La combinación de su papel como frontman de The Who y su carrera en solitario lo convierten en una figura única: un artista que supo mantener la energía del rock clásico mientras exploraba nuevas facetas creativas. Hoy, con el título de Sir, su legado se amplía más allá de la música, consolidándose como un referente cultural y filantrópico que ha sabido transformar la rebeldía juvenil en compromiso social.

