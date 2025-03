De “Olympian” al escenario: Gene vuelve con fuerza después de dos décadas

El britpop está de vuelta, y no podría llegar con más fuerza. Gene, la banda británica que marcó una época en los años 90, ha ilusionado a sus fans con el anuncio de la banda vuelve para su primer concierto en más de 20 años, programado para el 4 de octubre de 2025 en el Eventim Apollo de Londres. Pero eso no es todo. Junto a esta noticia explosiva, han soltado un teaser que insinúa nueva música, un regalo inesperado para quienes creían que la historia de Gene había quedado sellada en el pasado. ¿Preparados para un viaje emocional al corazón de los 90 con un toque fresco y contemporáneo?

Este 20 de marzo de 2025, coincidiendo con el 30 aniversario de su icónico álbum debut Olympian, Gene confirmó su regreso a los escenarios con la formación original: Martin Rossiter en la voz, Matt James en la batería, Steve Mason en la guitarra y Kevin Miles al bajo. La última vez que pisaron un escenario juntos fue en diciembre de 2004 en el desaparecido London Astoria, y desde entonces, el silencio había sido su único comunicado. Hasta ahora. En una entrevista con NME, Rossiter reveló que la reunión fue impulsada por el legendario Alan McGee, fundador de Creation Records, quien los convenció con su carisma irresistible. “Si vamos a hacerlo, tiene que ser espectacular”, afirmó el vocalista, dejando claro que no se conformarán con menos.

El teaser de nueva música, aunque breve, es una bomba que nos deja intrigados. Publicado en las redes oficiales de la banda, muestra un fragmento instrumental con el característico sonido melancólico y elegante de Gene, mezclado con una producción moderna que promete evolución sin traicionar sus raíces. Los fans especulan que podría ser parte de un nuevo sencillo o incluso un álbum completo, algo que la banda no ha descartado. El concierto en Londres no solo celebrará las tres décadas de Olympian, sino que incluirá un repertorio de unas 25 canciones, abarcando toda su discografía en una actuación de dos horas que ya se perfila como inolvidable. Además, se rumorean “conciertos de calentamiento” previos a la gran fecha, aunque los detalles aún son un misterio.

El regreso de Gene no es solo una noticia; es un evento que resucita la esencia del britpop en un momento en que el género vive un renacimiento. Con bandas como Oasis también retomando el camino, el 2025 se perfila como el año en que los 90 reclaman su trono. Prepárense para cantar himnos como Sleep Well Tonight y London Can You Wait, y tal vez, solo tal vez, descubrir algo nuevo que nos haga vibrar como la primera vez.

La historia de Gene: del britpop al silencio y de vuelta al ruedo

Gene irrumpió en la escena musical británica en 1993, en plena fiebre del britpop, liderados por la voz carismática y teatral de Martin Rossiter. Inspirados por bandas como The Smiths y The Jam, debutaron en 1995 con Olympian, un álbum que combinaba melodías melancólicas con letras introspectivas, ganándose elogios y un lugar en el corazón de los fans. Canciones como Olympian y Haunted By You los posicionaron como una alternativa sofisticada a los gigantes de la época como Blur y Oasis. Su segundo disco, Drawn To The Deep End (1997), amplió su sonido con arreglos más ambiciosos, aunque no alcanzó el mismo éxito comercial.

La discografía de Gene incluye cuatro álbumes de estudio: tras Olympian y Drawn To The Deep End, llegaron Revelations (1999), con un tono más crudo y político, y Libertine (2001), que marcó un giro experimental antes de su disolución en 2004. A lo largo de su carrera, destacaron por sus actuaciones en directo llenas de energía y la conexión única de Rossiter con el público. Aunque nunca fueron tan masivos como algunos contemporáneos, su reconocimiento fue creciendo con el tiempo, alimentado por la nostalgia y la calidad atemporal de su música. Vuelve Gene en 2025 y, tras más de dos décadas de ausencia, no solo celebra su pasado, sino que abre la puerta a un futuro que los fans llevaban años soñando.

