Dead Dads Club: el proyecto más personal de Chilli Jesson ya tiene fecha de debut

El próximo 23 de enero de 2026, Chilli Jesson lanzará el primer álbum de su nuevo proyecto Dead Dads Club, un trabajo homónimo que promete ser tan visceral como íntimo. Tras presentar el single Don’t Blame The Son For The Sins Of The Father y más recientemente Goosebumps, el exlíder de Palma Violets y Crewel Intentions confirma que este disco será su catarsis definitiva. Producido por Carlos O’Connell de Fontaines D.C., el álbum llega bajo el sello Fiction Records y se construye sobre la experiencia vital de Jesson: la pérdida de su padre a los 14 años y el largo camino de duelo que marcó su trayectoria artística.

El tracklist incluye once cortes, entre ellos It’s Only Just Begun, Volatile Child, Humming Wires, Junkyard Radiator y Hospital Pillow. Cada título parece apuntar a un relato de supervivencia emocional y crítica social. En Goosebumps, Jesson dispara contra el capitalismo contemporáneo y sus nuevos “profetas tecnológicos”, con una crudeza que recuerda a la urgencia política de bandas como Fontaines D.C. o incluso a la ironía de The Libertines.

Este debut no es solo un nuevo capítulo musical, sino también un renacimiento creativo. Tras años de búsqueda y desencanto, Jesson parece haber encontrado en Dead Dads Club la voz más auténtica de su carrera. El álbum se perfila como un testimonio de duelo convertido en arte, con un sonido que mezcla la crudeza del indie británico con un trasfondo confesional que lo diferencia de sus proyectos anteriores.

Tracklist de Dead Dads Club – Dead Dads Club

1. It’s Only Just Begun

2. Volatile Child

3. Humming Wires

4. Goosebumps

5. Junkyard Radiator

6. Running Out Of Gas

7. That’s Life

8. Don’t Blame The Son For The Sins Of The Father

9. Need This Around

10. Hospital Pillow

11. Need You So Bad

De Palma Violets a Dead Dads Club: la evolución de Chilli Jesson

La historia de Chilli Jesson en la música comienza con Palma Violets, banda formada en Londres en 2011 junto a Sam Fryer, Pete Mayhew y Will Doyle. Su primer single, Best of Friends, fue elegido canción del año por NME en 2012, y el debut 180 (2013) consolidó a la banda como uno de los nombres más prometedores del indie británico. Con influencias de garage rock y psicodelia, los Palma Violets se convirtieron en herederos del espíritu de The Libertines, ofreciendo directos caóticos y llenos de energía. En 2015 publicaron Danger in the Club, un segundo álbum que, aunque menos celebrado, mantuvo su estatus de culto. Sin embargo, la banda se disolvió en 2016, dejando a Jesson en un limbo creativo.

De esa ruptura nació Crewel Intentions, proyecto con el que Jesson exploró un sonido más oscuro y atmosférico, cercano a Nick Cave y con tintes de spaghetti western. Su debut con el single Youth In Overload en 2018 mostró una faceta más madura y emocional. Aunque el proyecto no alcanzó la repercusión de Palma Violets, permitió a Jesson redefinir su estilo y experimentar con nuevas narrativas. Paralelamente, publicó trabajos en solitario como el EP St. Vitamin (2022) y singles como Love Is a Serious Mental Illness y White Room, que confirmaron su versatilidad.

Hoy, con Dead Dads Club, Jesson parece haber encontrado el equilibrio entre la crudeza juvenil de Palma Violets y la introspección de Crewel Intentions. Su discografía refleja un viaje marcado por la pérdida, la reinvención y la búsqueda de autenticidad. El debut de Dead Dads Club no solo añade un nuevo capítulo a su carrera, sino que promete ser el más honesto y conmovedor de todos.

