Deaf Havana regresa con fuerza y anuncia su séptimo disco «We’re Never Getting Out»

La banda británica Deaf Havana ha emocionado a sus seguidores con el anuncio de su séptimo álbum de estudio, We’re Never Getting Out, que verá la luz el 3 de octubre de 2025 a través de SO Recordings. El lanzamiento, acompañado del vibrante sencillo Lawn Tennis y un concierto íntimo en Londres, marca una nueva era para el grupo liderado por los hermanos James y Matty Veck-Gilodi, ahora reforzado por Ross MacDonald de The 1975 en el bajo y Freddie Sheed en la batería. Con un sonido renovado y una confianza palpable, Deaf Havana promete que este es su mejor trabajo hasta la fecha.

Un regreso triunfal tras un viaje introspectivo

El anuncio de We’re Never Getting Out llegó el 8 de mayo de 2025, cuando Deaf Havana compartió la noticia en sus redes sociales con un entusiasmo contagioso: “¡NUEVO ÁLBUM – WE’RE NEVER GETTING OUT – 3 DE OCTUBRE! 📀 Lawn Tennis – ¡Ya disponible! 🎾🎾”. El mensaje, firmado por James y Matty, también incluyó la confirmación de un concierto íntimo en el Omeara de Londres el 22 de mayo, con una capacidad limitada de 250 personas, cuyas entradas se agotaron rápidamente tras una preventa exclusiva para quienes reservaron el álbum. La publicación en redes de la banda llenó de alegría a sus fans, que celebraron el regreso del grupo tras su último álbum, The Present Is A Foreign Land (2022).

El nuevo disco, descrito por James Veck-Gilodi como “el mejor álbum de Deaf Havana y lo mejor que he escrito”, representa un punto de inflexión. En 2023, James descartó un proyecto previo con Matty por falta de conexión emocional, optando por empezar de cero en lo que se convertiría en We’re Never Getting Out. En una declaración a NME, el vocalista explicó: “Siempre quise cambiarme a mí mismo, pero nunca acepté realmente mis errores. Me castigaba, me decía que me odiaba y terminaba fingiendo ser otra persona. Todo lo que necesité fue tomar las mejores partes de lo que he hecho y aplicarlas sin intentar cambiar quién soy”. Este enfoque de autoaceptación impregna el álbum, que promete ser tanto personal como poderoso.

Lawn Tennis: Un audaz primer adelanto

El single principal, Lawn Tennis, estrenado junto con el anuncio del nuevo trabajo, ofrece un vistazo al sonido revitalizado de la banda. Producido por George Glew (Keir, Hanniou), el tema combina la energía característica de Deaf Havana con un toque fresco, abordando temas de resistencia a las expectativas convencionales. En el estribillo, James canta: “¿Alguna vez entenderé por qué estoy perdiendo a todos mis amigos?”, reflexionando sobre la alienación y las presiones sociales. El videoclip, compartido en plataformas como YouTube, ha sido elogiado por su estética dinámica. Además, la canción marca la primera colaboración con los nuevos miembros Ross MacDonald, conocido por su trabajo con The 1975, y Freddie Sheed, que ha tocado con Lewis Capaldi y Take That.

Una formación renovada con una reecontrada confianza

We’re Never Getting Out no solo trae nueva música, sino también una formación renovada. Tras la salida de Lee Wilson y Tom Ogden en 2021, James y Matty Veck-Gilodi continuaron como dúo, pero para este álbum han incorporado a Ross MacDonald en el bajo y Freddie Sheed en la batería. James asumió el control creativo, coescribiendo y coproduciendo junto a George Glew, lo que permitió a la banda explorar un sonido más expansivo. En una entrevista con Rock Sound, James expresó su entusiasmo: “Solía temer subir al escenario y salir de gira. Temía lanzar álbumes y hablar de ellos porque no sabía lo que hacía. Ahora, nunca he tenido más claro qué es esto. Sé que puedo respaldarme a mí mismo y daré todo lo que tengo. Estoy muy orgulloso de estas canciones porque trabajamos duro en ellas”.

La incorporación de MacDonald ha generado especial interés, y es que su experiencia aporta una nueva dimensión al sonido de la banda, que ya había evolucionado desde el post-hardcore de sus inicios hacia un rock alternativo más melódico y accesible.

Un nuevo capítulo de resiliencia

We’re Never Getting Out llega tras un período tumultuoso para Deaf Havana, que casi se disolvió en 2020 debido a tensiones internas y los problemas de adicción de James. La pandemia obligó a la banda a pausar, pero también permitió a los hermanos Veck-Gilodi reconectar y encontrar un nuevo propósito, como relataron en entrevistas previas para Kerrang! y Clash Magazine. Su álbum anterior, The Present Is A Foreign Land, fue un testimonio de su resiliencia, y este nuevo trabajo parece consolidar esa evolución. Con un enfoque más seguro y una formación revitalizada, Deaf Havana está lista para reclamar su lugar en la escena del rock alternativo.

El lanzamiento de We’re Never Getting Out promete ser un hito para la banda y sus fans, que han seguido su viaje desde los días de Meet Me Halfway, At Least (2009). Con Lawn Tennis marcando el tono y un concierto íntimo en el horizonte, Deaf Havana demuestra que está más viva que nunca, lista para escribir un nuevo capítulo con la misma pasión que los ha definido a lo largo de su carrera.

Deaf Havana: De Norfolk al corazón del rock alternativo

Deaf Havana, formada en 2005 en Norfolk, Inglaterra, ha recorrido un camino notable desde sus orígenes en el post-hardcore hasta convertirse en una fuerza del rock alternativo. Fundada por los hermanos James y Matty Veck-Gilodi, junto a Ryan Mellor, Lee Wilson y Tom Ogden, la banda debutó con Meet Me Halfway, At Least (2009), un álbum crudo liderado por los gritos de Mellor. Tras su salida, James asumió las voces principales, llevando a la banda hacia un sonido más melódico con Fools and Worthless Liars (2011), que mezcló brit-rock y narrativas emocionales.

Old Souls (2013) abrazó influencias de Bruce Springsteen, con temas como Everybody’s Dancing and I Want To Die. All These Countless Nights (2017) alcanzó el Top 5 en el Reino Unido, con un rock de estadio que resonó en himnos como Fever. En 2018, Rituals sorprendió con un giro hacia el alt-pop, incorporando elementos electrónicos en canciones como Sinner. The Present Is A Foreign Land (2022), grabado como dúo tras la salida de Wilson y Ogden, exploró la alienación y la sobriedad, con colaboraciones como IDER en Someone/Somewhere.

A lo largo de su carrera, Deaf Havana ha superado crisis financieras, problemas de comunicación y las luchas personales de James con la adicción. Con tres álbumes en el Top 10 del Reino Unido y giras junto a Muse y You Me At Six, la banda ha evolucionado sin perder su esencia. Su próximo álbum, We’re Never Getting Out (2025), promete ser su trabajo más ambicioso, con Ross MacDonald y Freddie Sheed sumando frescura a su sonido.

