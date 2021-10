Deap Vally anuncian nuevo álbum ‘Marriage’ y publican nuevo single ‘Magic Medicine’

Artista

Deap Vally

¿Por qué son noticia?

El dúo de rock estadounidense Deap Vally tiene nuevo LP, Marriage, que se lanzará el próximo mes de noviembre.

Este es el primer disco completo de Lindsey Troy y Julie Edwards desde que lanzaron Femejism en el año 2016. El pasado año 2020 compartieron un álbum en colaboración con The Flaming Lips, Deap Lips. A lo largo de este año 2021 han publicado los EPs Digital Dream y American Cockroach.

Sobre el nuevo disco

Marriage incluye diferentes colaboraciones de los EPs anteriores, cuenta con canciones con Peaches, KT Tunstall y Jenny Lee Lindberg (alias jennylee) de Warpaint.

Este esperado álbum del dúo de California estará a la venta el próximo 19 de noviembre a través de Cooking Vinyl.

Durante un comunicado hablando sobre este nuevo disco, el dúo afirmó que «Estar en una banda es como estar en un matrimonio: a veces es mágico, a veces es insoportablemente desafiante. Para revigorizar ese matrimonio hemos hecho del tercer álbum un experimento de género con nuevos colaboradores e instrumentación que empuja los límites de lo que nos ha definido previamente. ‘Marriage’ es nuestro Rumspringa musical, por así decirlo».

«Nos estamos liberando de las rígidas limitaciones creativas con las que existíamos anteriormente (dos miembros, dos instrumentos, dos voces). Escribir con músicos del calibre de los que hicimos en este disco -como jennylee, KT Tunstall, Peaches y Jennie Vee- fue una experiencia inolvidable, y estamos muy contentos de tener el resultado de nuestro renacimiento creativo eternizado en ‘Marriage'».

Sobre el primer single de adelanto

Ya nos han dejado disfrutar de las primeras pinceladas del disco, Magic Medicine, el primero de los singles que estará incluido en el álbum. Se trata de una canción en la que han estado trabajando durante nada más y nada menos que cinco años, entre los estudios de Allen Salmon en Nashville y el Cave Studio de Josiah Mazzaschi en Los Ángeles.

«Inicialmente era una canción sobre estar drogado con lo que se tiene (química del cuerpo, química del laboratorio, química de la naturaleza), la letra ha adquirido un nuevo significado en la era del coronavirus, un momento en el que más que nunca necesitamos una cura milagrosa para que sea seguro divertirse y sentirse libre de nuevo» añadieron.

Os dejamos el vídeo de Magic Medicine y a continuación la tracklist del álbum:

1. ‘Perfuction’

2. ‘Billions’

3. ‘Magic Medicine’

4. ‘I Like Crime’ (ft Jennie Vee)

5. ‘Phoenix’

6. ‘Give Me A Sign’

7. ‘Better Run’

8. ‘I’m The Master’

9. ‘High Horse’ (ft KT Tunstall, Peaches)

10. ‘Where Do We Go’

11. ‘Tsunami’

12. ‘Look Away’ (ft jennylee)