Death Cab for Cutie abre un “nuevo capítulo” volviendo a la independencia con su fichaje por ANTI‑

El regreso de Death Cab for Cutie a un sello independiente, más de dos décadas después de su salto al mainstream, marca un movimiento tan simbólico como estratégico. La banda de Ben Gibbard, que llevaba 21 años vinculada a Atlantic Records, ha anunciado su fichaje por ANTI‑, hogar de artistas como Fleet Foxes, Waxahatchee o MJ Lenderman. El anuncio llega acompañado de una extensa gira norteamericana para el verano de 2026, donde compartirán fechas con Japanese Breakfast, Nation of Language y Jay Som, tres nombres que el propio Gibbard ha descrito como “algunas de nuestras bandas favoritas de los últimos años”.

El movimiento no es menor: ANTI‑ fue uno de los sellos que redefinió el indie estadounidense de los 2000, y su catálogo encaja con la sensibilidad emocional y el enfoque artesanal que siempre han caracterizado a Death Cab for Cutie. Según NME, la banda ve este cambio como el inicio de una etapa creativa renovada, un espacio donde trabajar con mayor libertad y volver a la esencia que marcó sus primeros años. La noticia llega tras un 2025 especialmente activo, en el que celebraron el 20º aniversario de Plans, su debut en un gran sello y uno de los discos más influyentes del indie pop de mediados de los 2000.

La gira de 2026 arrancará en el Outside Days Festival de Denver antes de recorrer Estados Unidos y Canadá con un cartel que, más que teloneros, parece una declaración de intenciones: rodearse de artistas que representan la evolución natural del indie contemporáneo. La presencia de Japanese Breakfast, una de las voces más celebradas de la última década, o de Nation of Language, referentes del synthpop actual, subraya el deseo de la banda de mantenerse conectada con las nuevas generaciones. La gira también coincide con un periodo de intensa actividad creativa, aunque por ahora no se ha anunciado un nuevo álbum. Aun así, tanto NME como Consequence han señalado que el grupo lleva meses trabajando en nuevo material, lo que hace pensar que este “nuevo capítulo” podría cristalizar pronto en un lanzamiento.

Death Cab for Cutie: cómo una banda de culto terminó marcando el sonido de los 2000

Habl Death Cab for Cutie es hablar de una de las bandas más influyentes del indie estadounidense de las últimas dos décadas. Formados en 1997 en Bellingham (Washington) por Ben Gibbard, Nick Harmer y Chris Walla, comenzaron como un proyecto casi casero que pronto encontró su identidad en la melancolía luminosa de discos como Something About Airplanes y We Have the Facts and We’re Voting Yes. Su alianza con Barsuk Records consolidó un sonido que mezclaba introspección, guitarras cristalinas y una narrativa emocional que conectó con una generación entera. Con The Photo Album y, especialmente, Transatlanticism, la banda dio el salto definitivo: Pitchfork, Rolling Stone y Stereogum coinciden en que este último álbum es uno de los pilares del indie de los 2000, un trabajo que elevó a Gibbard como uno de los grandes letristas de su tiempo.

El fichaje por Atlantic en 2004 abrió una etapa de mayor exposición mediática. Plans (2005), su debut en un gran sello, fue un éxito rotundo: disco de platino, nominaciones a los Grammy y canciones como Soul Meets Body o I Will Follow You Into the Dark, que se convirtieron en himnos generacionales. A partir de ahí, la banda mantuvo una trayectoria sólida con álbumes como Narrow Stairs, Codes and Keys, Kintsugi y Asphalt Meadows, este último muy bien recibido por la crítica por su frescura y su retorno a una producción más orgánica. La salida de Chris Walla en 2014 marcó un cambio importante, pero el grupo supo reinventarse sin perder su esencia. Hoy, con más de 25 años de carrera, Death Cab for Cutie sigue siendo un referente de sensibilidad, honestidad y evolución constante, capaz de mirar hacia atrás sin nostalgia y hacia adelante sin miedo.